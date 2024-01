The Beautiful Game: Netflix svela la data di uscita e le foto del film prodotto da Colin Farrell

Bill Nighy è il protagonista del film The Beautiful Game, un progetto ispirato a eventi realmente accaduti prodotto da Colin Farrell, ecco le foto e la data di uscita.

Netflix ha condiviso le prime foto del film The Beautiful Game svelando inoltre la data di uscita del progetto con Bill Nighy in streaming. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 29 marzo e le immagini regalano qualche anticipazione sul progetto ispirato a una storia vera.

I dettagli del progetto

The Beautiful Game si ispira infatti sulla Homeless World Cup, un torneo di calcio con protagonisti atleti di varie parti del mondo che non sono ancora stati ingaggiati da una squadra.

Colin Farrell, ambasciatore anche del progetto sportivo, è il produttore del lungometraggio.

Il torneo ha preso il via nel 2001 e coinvolge circa 70 nazioni, coinvolgendo negli ultimi 20 anni oltre 1,2 milioni di persone. Nel film hanno recitato alcuni dei partecipanti la cui vita è stata cambiata grazie alla partecipazione alla Homeless World Cup.

Calcio e cinema: I dieci film imperdibili sul mondo del pallone

La trama del film

Al centro della trama ci sarà Mal (Bill Nighy), manager del team britannico che partecipa alla competizione, che porta i suoi giocatori a Roma nella speranza di vincere il torneo. All'ultimo minuto l'uomo decide di coinvolgere il talentuoso Vinny (Michael Ward), che potrebbe aiutarli a vincere, ma solo se si lascerà alle spalle il suo passato e diventerà parte del team.

Alla regia è stata impegnata Thea Sharrock, mentre la sceneggiatura è firmata da Frank Bryce. Nel cast ci sono anche Susan Wokoma, Callum Scott Howells, Kit Young, Sheyi Cole, Tom Vaughan-Lawlor, Robin Nazari, Aoi Okuyama, Cristina Rodlo, Tadashi Watanabe, Kazuhiro Muroyama e Valeria Golino.

The Beautiful Game: i protagonisti del film Netflix

The Beautiful Game: uno scatto del film

The Beautiful Game: Una foto del film con star Bill Nighy

The Beautiful Game: una foto del film