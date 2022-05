That 70s Show, la reunion Netflix: Wilmer Valderrama torna a vestire i panni di Fez (VIDEO)

In un divertente video postato sul suo profilo Instagram, Wilmer Valderrama è tornato a indossare i panni di Fez per la reunion di That 70s Show targata Netflix.

Sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor, Wilmer Valderrama è tornato a indossare gli abiti di Fez per That 90s Show, reunion di That 70s Show targata Netflix. Il video si apre con il primo piano di una vecchia scatola polverosa con la scritta 'Fez 70'. Wilmer si tuffa tra i vestiti, e sceglie di indossare un paio di pantaloni stretti e una camicia di seta con un ampio risvolto che lui, in stile Fez, sbottona quanto basta per dare un'occhiata ai suoi peli sul petto. Il video termina con Valderrama vestito e pronto a tornare al lavoro nei panni di Fez, sfortunato in amore.

That 90s Show seguirà Leia, la figlia dei protagonisti della serie originale Eric e Donna, mentre trascorre l'estate con i suoi nonni Red e Kitty nel Wisconsin. Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp torneranno nel franchise nei loro ruoli originali di Red e Kitty Forman.

A tornare nella nuova serie saranno Topher Grace, che ha interpretato il protagonista Eric Forman, Mila Kunis che ha interpretato la vanitosa e coraggiosa Jackie Burkhart, Ashton Kutcher che ha interpretato l'ottuso e donnaiolo Michael Kelso, Laura Prepon che ha interpretato l'interesse amoroso di Eric e la ragazza della porta accanto Donna Pinciotti, e Wilmer Valderrama che ha interpretato lo studente straniero Fez.

La release di That 90s Show non è ancora stata comunicata.