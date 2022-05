TG1, Dania Mondini denuncia: “Costretta in stanza con un collega che soffre di flautulenza”

Dania Mondini, conduttrice del TG 1, ha denunciato 5 dirigenti RAI per averla messa in stanza con un collega che soffre di flatulenza: la Procura di Roma che sta indagando per stalking.

Dania Mondini del TG1 è stata messa dai suoi superiori in una stanza con un collega che soffriva di flatulenza: per l'episodio la conduttrice ha denunciato 5 dirigenti RAI. Il Procuratore Generale, Marcello Monteleone, dopo aver avocato a sé l'inchiesta, sta indagando per stalking i giornalisti RAI, come riportato da Repubblica.

Chiusa in una stanza con un collega che non trattiene peti e rutti: sembra quasi la trama di una commedia della peggior specie, invece è quello che sarebbe accaduto a Dania Mondini, conduttrice del TG1. La giornalista ha raccontato che nel 2018, dopo aver avuto una serie di discussioni con "i colleghi che dirigevano il principale TG del servizio pubblico", era stata relegata nella stanza con il giornalista petomane.

Dania Mondini però, come riportato nell'ordine di servizio, ha rifiutato di trasferirsi nel locale dove l'aria era tutto meno che salubre e, per questo motivo, ha subito un demansionamento: da quel momento, infatti, le sono stati assegnati i servizi più insignificanti della testata. La giornalista, stufa di questa situazione, ha deciso di denunciare i cinque dirigenti: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni, che nel 2018 avevano posti rilevanti all'interno del TG1. Contro di loro il Pubblico Ministero aveva aperto un fascicolo per stalking.

Nel corso delle indagini sono stati ascoltati vari testimoni, cinque colleghi hanno negato la versione raccontata dalla Mondini, uno l'ha avallata. Il PM ha deciso di chiudere l'indagine, sostenendo che al massimo, contro i 5 dirigenti, si può ipotizzare il reato di mobbing, da discutere in sede civile. A questo punto, la Procura Generale ha compiuto un passo che nei Palazzi di Giustizia si vede raramente, il PG Marcello Monteleone ha deciso di sottrarre l'indagine ai PM ed avocarla a sé. Il dottor Monteleone ha scelto di continuare ad indagare Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni per stalking.