TFI Torino Film Industry 2024 al via oggi: i Production Days di Film Commission Torino Piemonte

Film Commission Torino Piemonte oggi celebra l'apertura dei Production Days del TFI Torino Film Industry 2024, appuntamento dedicato ai professionisti dell'audiovisivo internazionale con l'obiettivo di mettere al centro della filiera produttiva i talenti e le società piemontesi e, contemporaneamente, coinvolgere artisti emergenti che si sono appena approcciati all'industria del cinema.

In programma 7 panel, 7 workshop, 4 pitch sessions - ognuna con 7 titoli - oltre a 4 momenti strutturati di one-to-one meetings che mirano al rafforzamento e al consolidamento di un cinema indipendente made in Piemonte di apertura internazionale, capace di evidenziare la ricchezza e la vitalità del comparto locale, degli enti che lo compongono, dei professionisti che lo rappresentano.

L'appuntamento è rivolto a produttori, registi, autori, commissioning editor, creativi e a tutti coloro che rappresentano e valorizzano l'officina dell'audiovisivo, con l'obiettivo di mettere al centro della scena le novità, i protagonisti e i dibattiti che animano l'attuale panorama nazionale e internazionale.

Parteciperanno all'evento le compagnie 01 Distribution, Amazon Studios, Cinecittà Luce, Discovery, Eagle Pictures, I Wonder Pictures, MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, Netflix, Paramount +, Rai Cinema, Rai Documentari, Sky Studios, a conferma del più che positivo posizionamento che l'iniziativa sa ritagliarsi tra gli appuntamenti business dell'industria cinetelevisiva italiana.

L'apertura dei lavori

L'apertura di TFI Torino Film Industry propone una grande novità: la prima presentazione - pitching session dedicata agli esercenti e ai programmatori delle sale più attente e innovative del territorio nazionale. In tale occasione verrà presentata una selezione di 7 titoli per la sala (3 film di finzione e 4 documentari) realizzati con il sostegno di FCTP, che vedranno la presenza di autori, cast e produttori, con l'obiettivo di agevolare il dialogo tra produzione, distribuzione ed esercizio.

Ritorna l'appuntamento per presentare e promuovere il Piemonte Film Tv Development Fund, fondo sviluppo dedicato alla crescita dei talenti, del nuovo cinema, delle produzioni indipendenti che per il biennio 2023-2024 è interamente sostenuto con 700.000 € dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito di un accordo con Regione Piemonte. Sei lungometraggi avranno la possibilità di presentarsi per la prima volta al network di TFI Torino Film Industry, in una pitch sessions che si terrà venerdì 22 alle ore 14.00 e coinvolgerà 3 società piemontesi e 3 con sede a Roma . La sessione si chiuderà con la presentazione di un progetto inedito sostenuto da Film Commission Torino Piemonte che travalica generi e definizioni.

Saranno 7 anche i romanzi che andranno in scena nella pitching session dedicata alla 4^ edizione di "Guarda che Storia! Racconti per lo schermo". I 7 progetti sono stati selezionati tra 65 proposte giunte da 40 differenti case editrici ed andranno a confluire nel Book Database sul sito www.fctp.it, archivio di storie, idee e personaggi da trasformare in lungometraggi o serie TV consultabile da chiunque. La pitch session dedicata si terrà sabato 23 novembre alle ore 14.00.

Programma completo su www.torinofilmindustry.it.