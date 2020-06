Taylor Schilling conferma: la sua fidanzata è Emily Ritz

L'attrice di Orange is the New Black Taylor Schilling ha fatto coming out: è fidanzata con Emily Ritz ed è innamorata di lei.

Proprio nel corso del Pride Month Taylor Schilling ha deciso di ufficializzare la relazione con la sua fidanzata, la visual artist Emily Ritz. La star di Orange Is the New Black ha condiviso nelle Stories su Instagram una foto pubblicata dall'artista in cui le due donne si abbracciano e si guardano romanticamente negli occhi.

"Non potrei essere più orgogliosa di essere al tuo fianco. Buon Pride" ha scritto Emily Ritz nella didascalia della foto, rivolgendosi a Taylor Schilling. Il post è stato condiviso nelle Stories dall'attrice con una serie di cuori che di fatto ufficializzano mediatamente la storia d'amore.

Qualche anno fa Taylor Schilling aveva rifiutato di qualsiasi tipo di etichetta che riguardasse il suo orientamento sessuale:"Non c'è parte di me che può essere messa sotto un'etichetta. Non rientro in nessun 'contenitore', è troppo riduttivo. Ho avuto molto amore e non m'interessa da dove provenga" disse la star all'Evening Standard.

Secondo diversi magazine di gossip Taylor Schilling e Emily Ritz si sarebbero incontrate circa un anno fa ma si sarebbero fidanzate solo verso fine 2019. Nel 2016 a Taylor Schilling venne attribuito un flirt con la co-star di Transparent, Carrie Brownstein, relazione mai del tutto confermata.