Taratata, stasera l’ultima puntata su Canale 5: scaletta e ospiti di Bonolis

Dopo il successo della prima serata, Paolo Bonolis chiude lo show evento dalla ChorusLife Arena: stasera 16 febbraio sul palco Annalisa, Negramaro e Amoroso tra duetti inediti e musica 100% live.

Stasera, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, cala il sipario su Taratata - Al Centro Della Musica. Il secondo e ultimo appuntamento dello show evento condotto da Paolo Bonolis promette di confermare la formula vincente della prima puntata: musica rigorosamente live, band dal vivo e incontri artistici fuori dagli schemi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serata finale e sulle origini di questo storico ritorno.

Che cos'è Taratata e dove nasce?

Il programma non è un'invenzione recente, ma il ritorno di un vero e proprio "monumento" della televisione musicale. Si basa sull'omonimo format francese creato nel 1993 da Nagui, diventato negli anni un punto di riferimento internazionale per la qualità delle esecuzioni.

Dopo una lunga assenza dal video (in Italia era stato trasmesso dalla Rai tra il 1998 e il 2001), Mediaset ha deciso di riportarlo in auge con una veste moderna ma fedele allo spirito originale: niente playback, solo il suono puro degli strumenti e la voce degli artisti nella cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, davanti a un pubblico di 4.500 persone.

Annalisa

La risposta di Mediaset a Sanremo 2026

In molti hanno letto in queste due serate-evento una chiara mossa strategica. A pochi giorni dall'inizio del 76° Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026), Canale 5 ha schierato i pesi massimi della musica italiana. Se il Festival resta la "settimana santa" della canzone, Taratata si è proposto come l'alternativa di qualità, puntando tutto sull'energia del live e sul carisma di Bonolis.

I risultati, finora, hanno dato ragione a questa scelta: la prima puntata è stata accolta con calore dal pubblico, registrando 2.333.000 spettatori con uno share del 18,1%, un dato molto solido che conferma la voglia di grande musica in TV.

La Scaletta della seconda puntata

Se nel primo appuntamento abbiamo visto duetti memorabili con artisti del calibro di Ligabue ed Elisa, la seconda serata non sarà da meno. Al centro del palco saliranno sei nuovi protagonisti che rappresentano diverse sfumature della nostra discografia, ospite della puntata:

Apertura: Superband d'eccezione

Emanuele "Lele" Spedicato, Federico Poggipollini, Daniel Bestonzo, Giovanni Pastorino e Dario Panza

Brano: The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone

Obiettivo: riscaldare l'arena e inaugurare la puntata

Gigi D’Alessio

Annalisa: performance e duetti

Brani in solitaria: Sinceramente e Esibizionista

Cover: Sweet Dreams (Eurythmics)

Duetti: Con Giuliano Sangiorgi: Bellissima. Con Gigi D'Alessio: Annaré

Gigi D'Alessio: grandi classici e omaggi

Brani propri: Un nuovo bacio, Non dirgli mai

Cover: 'O Sarracino (Renato Carosone)

Omaggio a Claudio Baglioni: Avrai

Negramaro: emozioni e collaborazioni

Brani: Mentre tutto scorre, Estate

Duetto con Annalisa: La prima volta

Cover finale: Meraviglioso (Domenico Modugno)

Luca Carboni: momenti speciali

Trio con Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi: Farfallina

Brani propri: Mare Mare, Fisico Bestiale

Omaggio a Lucio Dalla: Quale allegria

Alessandra Amoroso: energia e emozioni

Brani propri: Vivere a colori, Fino a qui, Serenata, Cose stupide

Omaggio a Mina: Amor mio

Duetto speciale con Paolo Bonolis: Stand by Me (Ben E. King)

Fiorella Mannoia: chiusura e omaggi