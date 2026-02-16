Taratata, stasera l’ultima puntata su Canale 5: scaletta e ospiti di Bonolis

Stasera, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, cala il sipario su Taratata - Al Centro Della Musica. Il secondo e ultimo appuntamento dello show evento condotto da Paolo Bonolis promette di confermare la formula vincente della prima puntata: musica rigorosamente live, band dal vivo e incontri artistici fuori dagli schemi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serata finale e sulle origini di questo storico ritorno.
Che cos'è Taratata e dove nasce?
Il programma non è un'invenzione recente, ma il ritorno di un vero e proprio "monumento" della televisione musicale. Si basa sull'omonimo format francese creato nel 1993 da Nagui, diventato negli anni un punto di riferimento internazionale per la qualità delle esecuzioni.
Dopo una lunga assenza dal video (in Italia era stato trasmesso dalla Rai tra il 1998 e il 2001), Mediaset ha deciso di riportarlo in auge con una veste moderna ma fedele allo spirito originale: niente playback, solo il suono puro degli strumenti e la voce degli artisti nella cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, davanti a un pubblico di 4.500 persone.
La risposta di Mediaset a Sanremo 2026
In molti hanno letto in queste due serate-evento una chiara mossa strategica. A pochi giorni dall'inizio del 76° Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026), Canale 5 ha schierato i pesi massimi della musica italiana. Se il Festival resta la "settimana santa" della canzone, Taratata si è proposto come l'alternativa di qualità, puntando tutto sull'energia del live e sul carisma di Bonolis.
I risultati, finora, hanno dato ragione a questa scelta: la prima puntata è stata accolta con calore dal pubblico, registrando 2.333.000 spettatori con uno share del 18,1%, un dato molto solido che conferma la voglia di grande musica in TV.
La Scaletta della seconda puntata
Se nel primo appuntamento abbiamo visto duetti memorabili con artisti del calibro di Ligabue ed Elisa, la seconda serata non sarà da meno. Al centro del palco saliranno sei nuovi protagonisti che rappresentano diverse sfumature della nostra discografia, ospite della puntata:
Apertura: Superband d'eccezione
- Emanuele "Lele" Spedicato, Federico Poggipollini, Daniel Bestonzo, Giovanni Pastorino e Dario Panza
- Brano: The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone
- Obiettivo: riscaldare l'arena e inaugurare la puntata
Annalisa: performance e duetti
- Brani in solitaria: Sinceramente e Esibizionista
- Cover: Sweet Dreams (Eurythmics)
- Duetti: Con Giuliano Sangiorgi: Bellissima. Con Gigi D'Alessio: Annaré
Gigi D'Alessio: grandi classici e omaggi
- Brani propri: Un nuovo bacio, Non dirgli mai
- Cover: 'O Sarracino (Renato Carosone)
- Omaggio a Claudio Baglioni: Avrai
Negramaro: emozioni e collaborazioni
- Brani: Mentre tutto scorre, Estate
- Duetto con Annalisa: La prima volta
- Cover finale: Meraviglioso (Domenico Modugno)
Luca Carboni: momenti speciali
- Trio con Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi: Farfallina
- Brani propri: Mare Mare, Fisico Bestiale
- Omaggio a Lucio Dalla: Quale allegria
Alessandra Amoroso: energia e emozioni
- Brani propri: Vivere a colori, Fino a qui, Serenata, Cose stupide
- Omaggio a Mina: Amor mio
- Duetto speciale con Paolo Bonolis: Stand by Me (Ben E. King)
Fiorella Mannoia: chiusura e omaggi
- Brani propri: Sally, Eroi
- Omaggi: C'è tempo (Ivano Fossati), Sulo pe' parlà (Pino Daniele)
- Trio finale con Amoroso e Annalisa: Bocca di Rosa (Fabrizio De André)