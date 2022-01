Talk on the Beach: da stasera su MTV lo speciale con i protagonisti di Ex on the Beach Italia 3

Stasera su MTV alle 22:00, e mercoledì 2 febbraio alla stessa ora, va in onda Talk on the Beach, la speciale serata di gala in compagnia dei protagonisti di Ex on the Beach Italia 3.

Per i fan di Ex on the Beach Italia è in arrivo, da stasera su MTV per due serate, un'ultima imperdibile sorpresa: Talk on the Beach, un'incredibile serata di gala con i protagonisti della terza edizione del dating più hot della tv che si ritrovano per commentare e rivedere le loro avventure in Colombia.

Un doppio appuntamento, in onda mercoledì 26 gennaio e mercoledì 2 febbraio alle 22.00 in prima tv assoluta solo su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW). A condurre le due serate evento la coppia che è al timone dello show per il secondo anno consecutivo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al loro fianco, in qualità di co-conduttore, uno dei protagonisti più amati e discussi delle passate edizioni del format: Matteo Diamante.

Oltre a poter rivedere le migliori "prodezze" compiute dai single della terza stagione di Ex on The Beach, nel corso dei due inediti speciali saranno assegnati loro degli specialissimi Awards: solo chi si è reso protagonista dei momenti più memorabili ed esilaranti dello show avrà la possibilità di accaparrarsi il prestigioso riconoscimento!

Talk on the Beach è una produzione ViacomCBS International Studios (VIS) per MTV realizzata da Fremantle.