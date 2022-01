System Shock: lo sceneggiatore di Mortal Kombat realizzerà la serie live-action

Il videogioco System Shock verrà adattato in una serie live-action che verrà scritta e diretta da Greg Russo per la piattaforma Binge.com.

System Shcok, il popolare videogioco di Nightdive Studios, diventerà una serie live-action e a scivere e a dirigere il progetto sarà Greg Russo.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming Binge.com e riporterà l'autore nel mondo dei videogame dopo aver firmato lo script di Mortal Kombat.

La storia raccontata in System Shock è ambientata nel 2072: il protagonista è un hacker che cerca di accedere al complesso dati primario concernente la Cittadella, una stazione spaziale di proprietà della TriOptimumm che si ritova poi alle prese con Edward Diego, CEO della TriOptimum, che gli chiede di eseguire un'operazione segreta su SHODAN, l'intelligenza artificiale che controlla la stazione, in cambio dell'impianto chirurgico di una interfaccia neurale. Al suo risveglio, però, la situazione è precipitata e SHODAN ha attuato un vero e proprio massacro.

Greg Russo ha dichiarato: "Sono onorato nell'avere l'opportunità di lavorare insieme al fantastico team di Binge e Nightdive Studio per portare in vita l'iconico franchise di System Shock. Stavo aspettando la giusta opportunità per compiere il mio debutto come regista e finalmente l'ho trovata".

Lo sceneggiatore ha già lavorato a progetti tratti da videogiochi: oltre a Mortal Kombat ha infatti firmato script per Space Invaders, destinato a New Line e Warner Bros, e Saints Row per il regista F. Gary Gray.