Super Dragon Ball Heroes: Trunks è diventato un Super Saiyan God per colpa dei capelli

Il franchise Super Dragon Ball Heroes ha mostrato la trasformazione di Trunks in Super Saiyan God e da allora tanto si è detto e ipotizzato sul perchè sia avvenuta, sul perchè sia stato scelto quel design particolare.

Come tutti i fan di Dragon Ball sanno, Super Dragon Ball Heroes non è una serie canonica perchè nata come promozionale per il videogioco Dragon Ball Heroes, e proprio nel nono volume celebrativo del gioco è stata diffusa un'intervista che spiegherebbe come i piani iniziali per Trunks fossero in realtà diversi.

In Super Dragon Ball Heroes, infatti, abbiamo rivisto la trasformazione in Super Saiyan di quarto livello con le versioni Xeno di Goku e Vegeta, e a quanto pare originariamente qualcosa di simile era prevista anche per Trunks. Almeno fino a quando, in base alla traduzione dal giapponese di Cipher_db, gli animatori non hanno cominciato a litigare sul suo design da Super Saiyan 4, con particolare attenzione ai capelli.

"Nei piani originali anche Trunks doveva assumere la sua forma super come Super Saiyan 4, ma non si riusciva a prendere una decisione sul colore dei capelli, così si è rinunciato all'idea in favore del Super Saiyan God". Si legge nell'intervista per esempio che qualcuno voleva lasciare i suoi capelli rosa, magari più intenso, mentre altri avevano proposto il nero. Nell'impossibilità di scegliere, a vincere è stato il design, già completato, di Trunks come Super Saiyan God, nonostante anche sui suoi capelli rosso fuoco i fan abbiano già discusso moltissimo.