Il Sundance Film Festival 2025 si chiude con le vittorie di Atropia e Twinless

L'edizione 2025 del Sundance Film Festival si è conclusa con l'annuncio dei vincitori. Atropia, diretto da Hailey Gates, ha ottenuto il Gran Premio della Giuria, mentre il pubblico ha premiato Twinless, del regista James Sweeney, e DJ Ahmet di Georgi M. Unkovski.

Cosa raccontano i film vincitori

Atropia ha come star Alia Shawkat nel ruolo di un'aspirante attrice che si innamora di un militare, personaggio affidato a Callum Turner, rischiando di rovinare la performance.

Twinless racconta invece la storia di due giovani (Dylan O'Brien e James Sweeney) che si incontrano in un gruppo di sostegno e formano un'inaspettata amicizia.

DJ Ahmet, che ha inoltre conquistato il Premio Speciale della Giuria per la Visione Creativa, racconta la storia del quindicenne Ahmet (Arif Jakup) che trova rifugio nella musica mentre fa i conti con le aspettative del padre, una comunità conservatrice e la sua prima esperienza con l'amore, una ragazza che è già stata promessa sposa a un altro.

Nelle categorie dedicate ai documentari hanno invece vinto Seeds, Sabar Bonda, Cutting Through Rocks, Prime Minister e André Is an Idiot.

I film premiati

Ecco la lista di tutti i premi assegnati in questa edizione del Festival.

U.S. DRAMATIC COMPETITION

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic

Atropia / U.S.A.

Directing Award: U.S. Dramatic

Rashad Frett per Ricky / U.S.A.

U.S. Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast

Plainclothes / U.S.A.

U.S. Dramatic Special Jury Award for Acting

Dylan O'Brien per Twinless / U.S.A.

Waldo Salt Screenwriting Award: U.S. Dramatic

Eva Victor per Sorry, Baby / U.S.A.

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

U.S. Documentary Special Jury Award for Archival Storytelling

Selena y Los Dinos / U.S.A.

U.S. Documentary Special Jury Award

Life After / U.S.A.

Directing Award: U.S. Documentary

Geeta Gandbhir per The Perfect Neighbor / U.S.A.

U.S. Grand Jury Prize: Documentary

Seeds / U.S.A.

AUDIENCE AWARDS

Audience Award: U.S. Dramatic

Twinless / U.S.A.

Audience Award: NEXT

East of Wall / U.S.A.

Audience Award: World Cinema Documentary

Prime Minister / U.S.A.

Audience Award: World Cinema Dramatic

DJ Ahmet /North Macedonia, Czech Republic, Serbia, Croatia

Audience Award: U.S. Documentary

André Is an Idiot / U.S.A.

NEXT AWARDS

NEXT Special Jury Award for Ensemble Cast

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo) / U.S.A.

NEXT Innovator Award

Zodiac Killer Project / U.S.A., U.K.

WORLD DRAMATIC COMPETITION AWARDS

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic

Sabar Bonda (Cactus Pears) /India, U.K., Canada

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Creative Vision

Georgi M. Unkovski /North Macedonia, Czech Republic, Serbia, Croatia

World Cinema Dramatic Special Jury Award for Writing

Two Women / Canada

Directing Award: World Cinema Dramatic

Alireza Khatami per The Things You Kill /Turkey, France, Poland, Canada

WORLD DOCUMENTARY COMPETITION AWARDS

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary

Cutting Through Rocks (اوزاک یوللار) / Iran, Germany, U.S.A., Netherlands, Qatar, Chile, Canada

World Cinema Documentary Special Jury Award

Mr. Nobody Against Putin /Denmark, Czech Republic

World Cinema Documentary Special Jury Award for Freedom of Expression

Coexistence, My Ass! / U.S.A., France

Directing Award: World Cinema Documentary

Mstyslav Chernov per 2000 Meters to Andriivka

SHORTS PROGRAM AWARDS

Short Film Grand Jury Prize

Theo Panagopoulos per The Flowers Stand Silently, Witnessing / U.K.

Short Film Special Jury Award for Directing

Loren Waters per Tiger

Short Film Special Jury Award for Animation Directing

May Kindred-Boothby per The Eating of an Orange

Short Film Jury Award: Animation

Natalia León per Como si la tierra se las hubiera tragado

Short Film Jury Award: Nonfiction

Christopher Radcliff per We Were the Scenery

Short Film Jury Award: International Fiction

Chheangkea per Grandma Nai Who Played Favorites

Short Film Jury Award: U.S. Fiction

Jazmin Garcia per Trokas Duras

Retroactive Awards

The Sundance Institute | Amazon MGM Studios Producers Award for Nonfiction

Danielle Varga per Seeds

The Sundance Institute | Amazon MGM Studios Producers Award for Fiction

Joe Pirro per The Wedding Banquet

The 2025 Alfred P. Sloan Feature Film Prize

Sally