Storia di una famiglia perbene: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:45, Storia di una famiglia perbene, la nuova serie tv che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, tratta dall'omonimo best seller di Rosa Ventrella.

La trama della seconda puntata

Il rogo del peschereccio porta i De Santis sul lastrico: non possono pagare la scuola di Maria, che dovrà interrompere gli studi. Michele interviene, convincendo Maria ad accettare dei soldi che sono sì il frutto di affari illeciti, ma che almeno potranno essere utilizzati a fin di bene. Così i due ragazzi si riavvicinano, scoprendosi profondamente innamorati. Maria convince Michele a partecipare ad un provino canoro.

Intanto Antonio scopre la verità sul passato di suo padre, da sempre creduto onesto ed incorruttibile, ma che in realtà aveva un legame con gli Straziota. Quando scopre che anche Vincenzo si è avvicinato ai figli di Don Nicola, lo caccia di casa: il ragazzo, coinvolto in una brutta azione di contrabbando, getterà la famiglia nel dolore.

Gli Straziota si mettono in affari con gli albanesi.

Michele e Maria preparano una fuga verso Milano, dove Michele vuole tentare una carriera nella musica, ma il piano viene scoperto da Don Nicola...

Ecco il promo della seconda puntata, visibile in contemporanea anche sul portale Mediaset Infinity.

Il cast

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari nel cast sono presenti attori di primo livello come: Vanni Bramati, Carmine Buschini, Andrea Arru, Federica Torchetti, Silvia Rossi, Marco Falaguasta, Sonia Aquino, Rinat Khismatouline, Maria Andrea Cesari, Elena Cantarone, Federico Calistri, Paolo De Vita, Monica Dugo, Alessio Gallo, Crescenza Guarnieri, Angelo Libri, Kevin Magrì, Vito Mancini, Mimmo Mancini, Elia Marangon, Dante Marmone, Lorenzo Mazzotta, Antonio Palumbo, Eugenio Ricciardi, Gabriella Silvestri, Carmela Vincenti, Maria Chiara Vinci.

Storia di una famiglia perbene, diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini, è una produzione 11 Marzo Film di Matteo Levi. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli e Bari.