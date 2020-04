Steve Cash: morto suicida lo youtuber dei gatti

Steve Cash è morto suicida: lo youtuber si è sparato con un colpo di arma da fuoco, e l'annuncio della sua tragica scomparfsa è stato dato dalla moglie. L'uomo gestiva sul social il canale Talking Kitty Cat, che conta più di due milioni di iscritti.

Steve Cash aveva quarant'anni, secondo le prime notizie diffuse dai media americani si sarebbe sparato con un colpo di arma da fuoco nella sua casa a Nampa, nello Idaho. La moglie ha diffuso la notizia dal suo account di Facebook "È così difficile. Non sono sicura di cosa dire, o del resto, cosa fare. Ho appena perso il mio migliore amico, il mio compagno, il mio amante, il mio mentore, il mio assoluto tutto, stamattina. Si è tolto la vita", mi fa male condividerlo, per favore abbiate comprensione, date alla famiglia il tempo per elaborare il lutto. Sappiate che Steve non soffre più".

Steve Cash era una vera star di YouTube dove nel 2007 aveva aperto il canale Talking Kitty Cat. I gatti erano i protagonisti dei vari episodi, Steve parlava con loro come fossero esseri umani immaginandosi un dialogo in cui loro rispondevano. Il Canale ha superato i due milioni di iscritti, i suoi video sono stati visti da settecento milioni di persone, alcuni video hanno raggiunto diciassette milioni di visualizzazione, come quello intitolato 'Bad!Bad!Bad!'. In alcuni di questi video aveva rivelato di soffrire di disturbi bipolari ma le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto che l'ultimo suo video su YouTube risale allo scorso dicembre.