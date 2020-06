Steve Bing suicida, morto l'ex di Liz Hurley: "Era un uomo dolce e gentile"

Steve Bing è morto: l'imprenditore si è suicidato a Los Angeles; la sua ex Liz Hurley lo ricorda come 'un uomo dolce e gentile' nonostante i recenti contrasti.

Steve Bing è morto suicida buttandosi dal 27° piano del palazzo nel quale viveva a Century City, un quartiere residenziale di Los Angeles. Come riporta TMZ, pare che Bing, che aveva 55 anni, soffrisse da tempo di depressione ma attualmente non ci sono certezze sulle motivazioni del gesto estremo.

Il dipartimento di polizia, come consuetudine, non ha diffuso le generalità della persona deceduta ma il nome di Bing, 55 anni, viene riportato da diversi media americani.

L'ex compagna Liz Hurley, con la quale Steve Bing intraprese una dura battaglia legale per il riconoscimento del figlio Damian da parte dell'uomo, ha condiviso su Instagram un pensiero in suo ricordo e alcune immagini che risalgono ai tempi della loro relazione:"Sono rattristata oltre ogni immaginazione che il mio ex Steve non sia più qui con noi. Si tratta di una fine terribile. È una fine terribile. Il nostro periodo insieme è stato molto felice e sto pubblicando queste foto perché anche se abbiamo trascorso momenti difficili, sono i meravigliosi ricordi di un uomo dolce e gentile che contano. L'anno scorso ci eravamo avvicinati di nuovo. L'ultima volta avevamo parlato del 18° compleanno di nostro figlio. Si tratta di una notizia devastante e ringrazio tutti per i loro adorabili messaggi" ha concluso la modella.

Magnate immobiliare e discendente di una famiglia ricca di storia e tradizione, Steve Bing era noto anche per le ingenti somme di denaro introdotte nell'attività politica. L'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla scomparsa di Bing:"Ho voluto molto bene a Steve Bing. Aveva un grande cuore ed era disposto a fare tutto il possibile per le persone e le cause in cui credeva. Mi mancherà lui e il suo entusiasmo più di quanto possa dire, e spero che finalmente abbia trovato la pace".

Filantropo e finanziatore cinematografico di pellicole come Polar Express di Robert Zemeckis e del doc sui Rolling Stones di Martin Scorsese, Shine a Light, Tra i film prodotti da Steve Bing anche titoli quali La vendetta di Carter con Sylvester Stallone e Hotel Noir con Malin Akerman.