Stella Tennant è morta: la modella scozzese aveva 50 anni

La modella scozzese Stella Tennant è morta all'età di 50 anni il 22 dicembre 2020, come annunciato da un comunicato della famiglia.

Stella Tennant è morta il 22 dicembre 2020 all'età di 50 anni: la modella aveva ottenuto la fama internazionale negli anni '90 e aveva partecipato, nel 2012, anche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra accanto a Kate Moss e Naomi Campbell.

La triste notizia è stata annunciata da un comunicato della famiglia diffuso da BBC e dalle agenzie di stampa.

L'annuncio dichiara: "Con grande dolore annunciamo l'improvvisa scomparsa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà enormemente".

La modella scozzese aveva sfilato per prestigiosi stilisti come Versace e Alexander McQueen, oltre a essere protagonista delle campagne di brand del calibro di Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry.

Tra le riviste che l'hanno scelta per la sua copertina ci sono state Vogue e Harper's Bazaar, e nel 2012 Tennant è stata una delle celebrità coinvolte nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi che si sono svolte a Londra.

Stella è stata inoltre molto impegnata anche come attivista sostenendo le attività di Global Cool ed esprimendo più volte pubblicamente il suo parere contrario a una possibile indipendenza della Scozia dal Regno Unito