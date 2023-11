Star Wars, Taika Waititi parla dello sviluppo del suo film: 'Prima devo concludere altri progetti'

Taika Waititi ha condiviso un piccolo aggiornamento sul film di Star Wars che sta sviluppando, progetto annunciato ormai 3 anni fa.

Il regista, intervistato da Entertainment Tonight, ha confermato che il nuovo tassello dell'universo stellare non è stato cancellato e nemmeno abbandonato.

L'aggiornamento sul progetto "stellare"

Durante la promozione di Chi segna vince, Taika Waititi ha dichiarato: "Attualmente sto ancora sviluppando qualcosa con loro. Come me, hanno molti progetti in corso".

I fan dovranno però attendere ancora a lungo. Il filmmaker ha spiegato quando inizierà a concentrarsi su Star Wars dichiarando: "Penso che lo rimanderò fino a quando finirò questi altri progetti. Ho circa 4 script che sto cercando di finire. Il fatto è che voglio concedermi il tempo di cui ho bisogno e farlo nel modo giusto. Non voglio affrettare le cose con questo film".

Kahtleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, aveva recentemente confermato che Waititi è l'unico sceneggiatore che sta lavorando allo sviluppo del potenziale lungometraggio. La produttrice, inoltre, aveva sottolineato la sua convinzione che "un giorno" il film verrà realizzato.