Star Wars Outlaws: il nuovo trailer svela la data di uscita del gioco e i legami con i film della saga

Ubisoft ha svelato la data di uscita del nuovo videogioco Star Wars Outlaws con un trailer inedito che regala molte anticipazioni sull'atteso progetto ambientato nella saga stellare.

L'appuntamento è previsto per il 30 agosto 2024 e, per chi effettuerà il pre-ordine ci sarà l'opportunità di ricevere il Kessel Runner Bonus Pack, che permetterà delle personalizzazioni esclusive.

Le anticipazioni del nuovo trailer

La storia di Star Wars Outlaws è ambientata tra gli eventi del film L'impero colpisce ancora e il capitolo successivo, Il ritorno dello Jedi. I giocatori potranno esplorare vari pianeti in varie parti della galassia, alcuni totalmente nuovi, vivendo un'avventura con il ruolo della criminale Kay Vess, impegnata nel tentativo di ottenere la libertà e un nuovo inizio insieme al suo compagno di viaggi e avventure, Nix.

Nel video si vede un incontro tra le più importanti organizzazioni criminali della galassia, svelando che c'è l'opportunità di ottenere enormi guadagni mentre l'Impero è distratto dalla Ribellione.

Il trailer mostra anche Han Solo mentre è prigioniero nella carbonite nel palazzo di Jabba the Hutt su Tatooine.

Cosa racconterà Star Wars Outlaws

La descrizione ufficiale del gioco anticipa: "Scopri il primissimo gioco open world di Star Wars, ambientato fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, al fianco del suo compagno Nix. Combatti, ruba e gioca d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia".