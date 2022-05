Star Wars: la Marvel Comics ha annunciato una serie a fumetti su Yoda

Nella giornata di sabato, in occasione della Star Wars Celebration di Anaheim, la Marvel Comics ha annunciato che Yoda sarà il protagonista di una nuovissima miniserie a fumetti, disponibile a partire dal mese di ottobre.

La Marvel Comics descrive Star Wars: Yoda come una collezione "epica" di 10 numeri. La premessa sembra simile alla nuova serie Obi-Wan della Marvel: durante il periodo di esilio di Yoda su Dagobah, l'ex Gran Maestro Jedi riflette sulle avventure passate che abbracciano la sua vita secolare. La serie comprende tre archi narrativi di tre team creativi, ognuno ambientato in diversi periodi della vita di Yoda.

La realizzazione di Star Wars: Yoda coinvolge lo scrittore Cavan Scott e l'artista Nico Leon che racconteranno una storia ambientata durante l'era di Star Wars: L'Alta Repubblica. Jody Houser e Marc Guggenheim sono invece gli sceneggiatori che seguiranno il lavoro di Scott. Luke Ross e Alessandro Miracolo seguiranno invece Leon per la parte artistica. Il secondo e il terzo arco narrativo si verificano rispettivamente poco prima della trilogia prequel e verso la fine delle Guerre dei Cloni. Essendo questa la prima serie a fumetti da solista di Yoda, la Marvel promette che rivelerà "aspetti inesplorati della storia leggendaria del Maestro Jedi e getterà nuova luce sul mistero che ha circondato l'iconico personaggio sin dal suo debutto".

"Sono stato fortunato a lavorare su Yoda in vari progetti negli ultimi anni, in particolare in Dooku: Jedi Lost, e ogni volta che ne scrivo il mio amore per lui aumenta", ha dichiarato Scott a StarWars.com, aggiungendo: "È giusto dire che il mio studio a casa è un santuario per tre icone di Star Wars: ci sono molte figures di Obi-Wan, moltissimi pezzi di merchandising degli Ewok e poi c'è Yoda. Il piccoletto è ovunque, nei modellini e in molti LEGO. Yoda getta una lunga ombra su tutto ciò in cui appare, e scriverne è un privilegio e una responsabilità che prendo sul serio".

"Volevo fare un libro su Yoda da quando ho iniziato a lavorare sui titoli di Star Wars", ha aggiunto l'editore Mark Paniccia, concludendo col dire: "Yoda è un personaggio molto speciale per me, come lo è per tutti coloro che lavorano a questa serie. Mettiamo tutti il ​​nostro cuore e la nostra anima in questa serie e spero che i fan si divertano tanto quanto noi. È davvero unico e io ne sono molto orgoglioso".