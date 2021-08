Star Trek: la vita del creatore Gene Roddenberry diventa un film

La vita di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, diventerà un film e l'annuncio è stato compiuto nel giorno in cui si sarebbe celebrato il suo centesimo compleanno.

A occuparsi dello sviluppo del progetto è stato il team di Roddenberry Entertainment.

La sceneggiatura del lungometraggio sarà firmata da Adam Mazer, già autore di You Don't Know Jack che aveva protagonista Al Pacino.

La storia di Gene Roddenberry vedrà coinvolti come produttori anche Rod Roddenberry e Trevor Roth, che si occupano di tutte le serie appartenenti alla saga tra cui Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard.

Attualmente non sono ancora stati svelati i nomi del regista e degli attori coinvolti nel progetto.

Il creatore di Star Trek, che è morto nel 1991, è stato un pilota che è poi diventato poliziotto e, successivamente, sceneggiatore televisivo. Gene è sopravvissuto a due incidenti aerei e ha dato vita al longevo franchise sci-fi che ha preso il via nel 1966 e ha portato alla creazione di spinoff, film, romanzi, videogiochi, merchandise e molto altro.

Rod Roddenberry e Roth hanno dichiarato: "Gene ha vissuto un'esistenza memorabile. Era un uomo incredibilmente complesso e coinvolgente, il cui lavoro ha cambiato il volto della televisione e le cui idee hanno trasformato il mondo; è arrivato il momento di condividere la storia di Gene con gli spettatori di tutto il mondo".