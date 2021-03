Star Trek: Kalinda Vazquez sceneggiatrice di un nuovo film

Star Trek sembra destinato a tornare sul grande schermo: Kalinda Vazquez ha ottenuto l'incarico da parte di Paramount di scrivere la sceneggiatura di un nuovo film.

A produrre il lungometraggio ci sarà la Bad Robot di J.J. Abrams.

La sceneggiatrice Kalinda Vazquez ha già lavorato alla serie Star Trek: Discovery e ha un legame molto personale con la saga: il suo nome è ispirato allo show originale. Nella seconda stagione, nell'episodio intitolato By Any Other Name, c'era infatti un personaggio chiamato Kelinda.

Vazquez ha lavorato in precedenza a serie come Runaways, Once Upon a Time, Nikita e Prison Break, oltre ad aver firmato un adattamento di Barrier, basato sulla graphic novel di Brian K. Vaughan.

Star Trek è arrivato per l'ultima volta sul grande schermo in occasione di Star Trek Beyond, nel 2016. A lungo si è parlato di un possibile film scritto da Quentin Tarantino e di un altro progetto sviluppato da Noah Hawley, ma non si è mai andati oltre la fase di sviluppo.