Stai lontana da mia figlia: la trama del thriller ad alta tensione in onda stasera su Rai2

Appuntamento con un thriller ad alta tensione stasera su Rai2: alle 21:20 va infatti in onda Stai lontana da mia figlia, il film, proposto in prima visione TV, diretto da Anthony C. Ferrante, con AIex McKenna, Joey Rae Blair, Adam Huss, Juliana Dever.

Ryan (Adam Huss) e Nina (Juliana Dever) sono sposati e hanno una figlia, Lisa (Joey Rae Blair). Nina però è un'alcolista, e una sera, dopo aver litigato con Ryan che l'accusa di mentire e di non voler smettere di bere, i due si separano.

Sette anni più tardi Ryan si fidanza con Kristen (Alex McKenna) e i due sono in procinto di sposarsi: Ryan è convinto che la futura moglie sarà anche un'ottima madre per la piccola Lisa.

Nina però, uscita di prigione, inizia a seguire la figlia con l'intento di riprendersela. Una nuova minaccia incombe ora sulla futura famiglia: Matt, ex fidanzato di Kristen, ha l'obiettivo di riconquistarla.

Mentre Nina, con un'identità fasulla, riesce a mettersi in contatto con la nuova compagna dell'ex marito, un fatto agghiacciante scuote la vita della coppia: Sierra, l'amica a cui Kristen aveva prestato la macchina, viene trovata morta.