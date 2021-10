Squid Game: Rami Malek protagonista della parodia "country" della serie (VIDEO)

Rami Malek e Pete Davidson sono stati i protagonisti di una parodia in versione country di Squid Game. Un video mostra lo sketch che ha avuto luogo nell'ultimo episodio di SNL, durante il quale i due attori hanno ripercorso ironicamente le principali tappe della serie Netflix.

Da quando è arrivato su Netflix, Squid Game ha calamitato l'interesse di sempre più persone, incuriosite da quella serie di cui tutti hanno iniziato a parlare in ogni parte del globo. Il successo dello show sudcoreano è aumentato di giorno in giorno, rendendo Squid Game il titolo più visto della piattaforma streaming. Un vero e proprio fenomeno, dunque, ed è quindi inevitabile che sul web ed in tv se ne parli sempre più spesso, assecondando l'interesse della gente. Durante la serata di ieri, ad esempio, il pubblico del Saturday Night Live si è trovato di fronte ad un momento esilarante del programma, dedicato proprio a Squid Game: una performance musicale che ha visto protagonisti Rami Malek e Pete Davidson.

Si tratta di una parodia in stile country, sulle note di Turn Up On the Weekend di Branchez & Big Wet, che inizia con Davidson e Malek che interpretano gente di campagna che si ritrova in rovina finanziaria. Come i concorrenti pieni di debiti al centro della serie Netflix, anche questi due personaggi si iscrivono al "gioco del calamaro" per tentare disperatamente di pagare i propri debiti. Entrambi indossano l'iconica tuta verde dello show e partecipano ai giochi mortali. "C'è una ragazza robot che mi ha sorpreso a correre, è meglio che mi nasconda dietro al ragazzo più vicino", canta Davidson mentre corre dietro il collega Chris Redd per ripararsi.

Lo sketch richiama una serie di punti importanti della trama di Squid Game, dalle partnership strategiche di Han Mi-nyeo (Kim Joo-Ryung) alla vita di Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo Squid Game. La canzone affronta anche il montepremi dei giochi e la confusione degli spettatori sulla valuta coreana. "Ho appena vinto lo Squid Game, ho ucciso tutti i miei amici per vincere lo Squid Game", canta Davidson dopo aver spinto via Malek, facendolo morire.

Ricordiamo che, nel suo primo mese di uscita, Squid Game ha ottenuto circa 111 milioni di visualizzazioni, diventando il più grande lancio di sempre su Netflix.