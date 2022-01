Spoiler Alert: Antoni Porowski, star di Queer Eye, nel cast del film

Spoiler Alert, il film tratto dall'autobiografia di Michael Ausiello, avrà nel proprio cast anche Antoni Porowski, una delle star dello show Queer Eye.

La produzione ha infatti svelato l'arrivo nel cast di nuovi interpreti nel gruppo di attori al lavoro sul progetto.

Il film Spoiler Alert avrà come star Jim Parsons e racconterà, come accade tra le pagine del libro, gli undici mesi dopo il momento in cui Kit, il fotografo compagno di Michael Ausiello, ha ricevuto la diagnosi di avere un cancro in fase terminale che ha portato poi alla sua morte. Il lungometraggio diretto da Michael Showalter offrirà anche dei flashback legati alla storia d'amore durata quattordici anni della coppia.

Nel cast ci sono anche Ben Alridge e Sally Field, mentre i nuovi arrivi sono quelli di Antoni Porowski, Nikki M. James, Jeffery Self e Bill Irwin.

La sceneggiatura è firmata da David Marshall Grant, Ausiello e Dan Savage. Parsons farà parte del team dei produttori in collaborazione con Showalter e Jordana Mollick.

Porowski è uno chef e fa parte del team di esperti che negli episodi di Queer Eye intervengono per aiutare persone comuni che stanno affrontando un periodo difficile della propria vita a compiere dei cambiamenti in positivo ricevendo consigli in vari settori, come abbigliamento e mindfulness.