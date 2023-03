Spector: da Genio ad Assassino, due clip in esclusiva dal documentario in arrivo su Crime+Investigation

Il documentario in quattro parti Spector: da Genio ad Assassino, sul famoso manager Phil Spector, arriverà su Crime+Investigation dal 23 marzo, ecco due clip in esclusiva.

Giovedì 23 marzo prenderà il via, su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), in prima tv assoluta la messa in onda del documentario Spector: da Genio ad Assassino, di cui potete vedere due clip in anteprima esclusiva su Movieplayer.it.

I due video sono entrambi tratti dal terzo episodio. Nella prima clip si spiega che Lana aveva fermato Spector senza sapere chi fosse e scambiandolo per una donna, situazione che lo aveva indispettito. Il manager, inoltre, voleva continuare a bere e le ha chiesto di fargli compagnia, ricevendo però una risposta negativa perché la giovane stava lavorando.

Il secondo filmato tratto da Spector: da Genio ad Assassino mostra Lana mentre accompagna Phil Spector alla sua macchina, dove il manager l'ha invitata nella sua residenza. La giovane era riluttante, ma ha poi ceduto alla pressione sottolineando all'autista che voleva rimanere solo per un drink. Alle cinque di mattina, tuttavia, Spector è apparso con una pistola in mano e ha detto all'autista che credeva di aver ucciso qualcuno.

Spector: da genio ad assassino ripercorre la drammatica vicenda avvenuta a Los Angeles venti anni fa quando, il 3 febbraio 2003, arriva una telefonata d'emergenza al dipartimento di polizia di Alhambra con cui viene comunicata la morte di una donna chiamata Lana Clarkson. A compiere l'annuncio è l'uomo che era in casa con lei: il produttore musicale Phil Spector, conosciuto in tutto il mondo. Il documentario in quattro episodi ripercorre gli eventi fino al terribile epilogo.

La vittima, Lana Clarkson è una giovane attrice alla ribalta che il noto produttore Phil Spector aveva conosciuto quella notte stessa. Quali circostanze hanno portato a questo tragico epilogo? Cosa è accaduto veramente quella notte in casa di Spector? Inizia così un lungo processo, mediatico e giuridico, in cui accusa e difesa porteranno a galla segreti e rivelazioni, luci ed ombre intorno alla vicenda e ai loro protagonisti, fino alla sua conclusione che porterà alla condanna definitiva a 19 anni di carcere del leggendario produttore, nel 2009.