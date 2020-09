Spécial Cannes 2020: un evento a ottobre sulla Croisette per presentare alcuni film selezionati

Gli organizzatori del Festival hanno annunciato ufficialmente Spécial Cannes 2020, un evento cinematografico che si svolgerà sulla Croisette dal 27 al 29 ottobre e proporrà alcuni dei titoli della selezione ufficiale.

Sullo schermo dell'Auditorium Louis Lumière saranno proiettati quattro lungometraggi in anteprima, e i cortometraggi e i progetti della Cinéfondation in concorso, che verranno valutati da una giuria.

L'appuntamento si aprirà con il film Un triomphe di Emmanuel Courcol con Kad Merad, proiezione che porterà a Spécial Cannes 2020 il cast. Il titolo di chiusura sarà invece Les Deux Alfred di Bruno Podalydès e in sala ci saranno il regista e la protagonista Sandrine Kiberlain.

Gli altri due titoli che verranno proposti saranno True Mothers di Naomi Kawase e Beginning diretto da Déa Kulumbegashvili, recentemente pemiato a San Sebastian.

Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, ha dichiarato: "Siamo altrettanto fortunati alla prospettiva di veder accolto il Festival dal Sindaco di Cannes a ottobre quanto siamo stati tristi per non essere stati presenti al suo fianco nel mese di maggio. Grazie a questa collaborazione, alcuni film della Selezione ufficiale saranno mostrati sulla Croisette. Si tratta del nostro modo di essere presenti a Cannes, al fianco della popolazione e di tutti i suoi professionisti con cui lavoriamo ogni anno mano nella mano".

Thierry Frémaux ha aggiunto: "Quattro film della Selezione ufficiale, il concorso dei cortometraggi e quello dei film della scuola, delle cene e degli incontri... Quello che vogliamo vivere tutti insieme a ottobre è un condensato di felicità per essere a Cannes! I film della Selezione ufficiale incontrano nuovamente in questo momento gli spettatori in Francia, in Europa e nel mondo. Si tratta di un bel simbolo compiere una tappa a Cannes prima di ritornare a dedicarci all'edizione 2021".

Il sindaco della città francese, David Lisnard, ha aggiunto che essere presenti rappresenta un aiuto per chi organizza eventi in grado di far vivere centinaia di famiglie e per il settore culturale di Cannes. Per l'evento verranno rispettate tutte le linee guida per la sicurezza e verranno organizzati regolarmente il tappeto rosso e delle proiezioni di qualità, in attesa della prossima edizione che si svolgerà dall'11 al 22 maggio 2021.