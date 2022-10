Principe Harry: l'autobiografia Spare - Il Minore uscirà il 10 gennaio, ma la Monarchia è preoccupata

Il principe Harry ha annunciato che Spare-Il Minore uscirà il 10 gennaio 2023. L'autobiografia del duca di Sussex suscita molta apprensione presso la monarchia del Regno Unito, nonostante i numerosi tagli delle ultime ore.

Spare, il titolo originale del libro, si riferisce al ruolo secondario che il principe ha sempre avuto a corte rispetto a quello del fratello, il principe William, destinato a succedere al padre re Carlo III. Il nome nasce dalla frase secondo cui la monarchia punta ad avere sempre due figli, un erede al trono e un cadetto di riserva.

Sebbene il comunicato stampa dell'editore non abbia scritto che il libro affronterà il rapporto tra Harry ed il fratello, molti sono sicuri che l'autobiografia parlerà delle dinamiche tra i due figli del nuovo sovrano. Il biografo della principessa Diana, Andrew Morton, ha recentemente detto che la defunta principessa del Galles avrebbe avuto il cuore spezzato nel vedere come i suoi figli si siano allontanati.

L'uscita del libro era prevista per Natale, ma subito dopo la morte di Elisabetta II, il principe ha chiesto agli editori di rimandare la data di pubblicazione. Per questo l'autobiografia arriverà nelle librerie e nei negozi digitali il 10 gennaio. Sembra che la morte della nonna abbia spinto il duca di Sussex a eliminare alcune parti del libro, ma non tutte le sue richieste sarebbero state accolte dall'editore. Molti, nel Regno Unito, speravano che il libro fosse pubblicato dopo il 6 maggio 2023, data in cui Carlo sarà incoronato.

In passato Harry ha affermato che una parte dei dei proventi di Spare andranno in beneficenza, la casa editrice ha rivelato che 1,5 milioni di dollari saranno donati a Sentebale, l'associazione co-fondata dallo stesso duca di Sussex per la cura dei malati di HIV/AIDS nell'Africa meridionale