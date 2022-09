Soltanto per amore, su Netflix in streaming da oggi

Soltanto per amore, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 settembre 2022 per tutti gli utenti.

Soltanto per amore, la nuova serie originale brasiliana a tema musicale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

A Goiás, in Brasile, gli innamorati Deusa e Tadeu sognano una carriera nel mondo della musica e decidono di fondare un gruppo musicale chiamato Só se for por amor. Appena raggiungono il successo, però, Deusa riceve la proposta di una carriera da solista. Mentre intraprendono strade diverse, la relazione tra i due diventa difficile e la band si mette alla ricerca di una nuova voce. Ed è qui che entra in gioco l'enigmatica Eva.

La produzione originale Netflix è piena di musica, dai pezzi più noti come Evidências di Chitãozinho & Xororó arrivando a un gran numero di musiche composte ad hoc per lo show. Nel cast di Soltanto per amore troviamo anche Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes, Leona Jhovs, Alexandre Menezes e Clarissa Müller, oltre a Marcélia Cartaxo, Leo Jaime, Day Camargo e Solange Almeida. Soltanto per amore è una serie ideata da Coração da Selva per Netflix con la regia di Ana Luiza Azevedo, Gisele Barroco e Joana Mariani e la direzione musicale di Ricco Viana e Ruben Feffer. La serie è prodotta da Georgia Costa Araújo e dallo showrunner, sceneggiatore e ideatore Luciano Patrick.