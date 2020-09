Soliti ignoti - Speciale Vip: stasera su Rai1 torna lo show condotto da Amadeus

Stasera su Rai1, dalle 20:30, va in onda Soliti Ignoti - Speciale Vip, il ritorno in grande stile, e in prima serata, del programma condotto da Amadeus, sempre amatissimo dal pubblico.

Il game show di Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna con una puntata speciale in prima serata che avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del "parente misterioso". Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all'insegna del divertimento e dell'allegria.

I Soliti ignoti - Speciale Vip sarebbe dovuto tornare già domenica scorsa ma la positività al virus di uno degli autori aveva fatto saltare la show a pochi giorni dalla diretta.

Lo speciale condotto da Amadeus sarà seguito, alle 23:40, da una puntata dello Speciale TG1 dedicata alla stretta attualità delle elezioni.