Sofía Jirau: Victoria's Secret ha scelto la modella con sindrome di Down (FOTO)

Victoria's Secret ha scelto Sofía Jirau, una modella con sindrome di Down, per le foto della nuova campagna pubblicitaria all'insegna dell'inclusività.

Sofia Jirau, 25 anni, è appena diventata la prima modella di Victoria's Secret con sindrome di Down: il brand, che già nel 2019 aveva ingaggiato la prima modella transgender, ha nominato Sofia nuovo volto del marchio di lingerie al fine di inaugurare un nuovo percorso di comunicazione all'insegna dell'inclusività.

"Un tempo lo avevo sognato, poi ci ho lavorato, e oggi quel sogno si avvera. Posso finalmente svelarvi il ​​mio grande segreto: sono la prima modella di Victoria's Secret con la sindrome di Down!", ha annunciato su Instagram la Jirau, postando uno scatto in bianco e nero tratto dalla suddetta campagna pubblicitaria. "Questo è solo l'inizio! Dentro e fuori non ci sono limiti."

"Quando ero piccola, mi guardavo allo specchio e dicevo: 'Sarò una modella e una donna d'affari'", ha raccontato la modella portoricana durante un'intervista rilasciata per la rivista People. "Sono nata per questo e voglio mostrare al mondo che possiedo tutto ciò di cui una modella ha bisogno per brillare."

Victoria's Secret ha anche annunciato l'uscita della nuova collezione Love Cloud, il cui video mette a nudo una serie di modelle molto famose, come Hailey Bieber, Taylor Hill, Adut Akech, Imaan Hammam, Shalom Harlow, accomunate dallo stesso completo intimo declinato in diversi colori.