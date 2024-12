La Smart TV 4K LG OLED evo 42'' è scesa di prezzo su Amazon

La Smart TV 4K LG OLED evo 42'' è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 886,00€, con uno sconto dell'32% sul prezzo consigliato indicato (1.299,00€). Trovate tutti i dettagli relativi a questa Smart TV passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. La Smart TV 4 K LG OLED evo 42'' è venduta e spedita da Amazon.

LG OLED evo 42'': forse la TV che cercavate

La smart TV LG OLED evo 42'', con il processore α9 GEN7 con AI, offre una qualità d'immagine sicuramente interessante: ogni fotogramma è ottimizzato, regalando colori vividi e dettagli mozzafiato. Adatta sia per spazi ridotti che per postazioni di gaming, è il più piccolo modello OLED di LG, ma con prestazioni da gigante.

Progettata per essere il cuore pulsante del vostro intrattenimento, la LG OLED evo 42'' supporta Dolby Vision e Dolby Atmos per un'esperienza audiovisiva immersiva, ideale per cinema e gaming. Il sistema operativo webOS 24 offre, inoltre, un ecosistema smart moderno. Consigliamo di controllare le note legali nella pagina Amazon del prodotto in questione prima di un eventuale acquisto. In queste troverete ulteriori dettagli sul sistema operativo, sul Brightness Booster e sul resto. Che sia per voi, o per un'eventuale idea regalo, passate dal sito.