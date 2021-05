Sky Uno Vacanze Italiane: si accende oggi il canale pop-up dedicato alle bellezze del nostro Paese

Sky Uno Vacanze Italiane non è solo un canale pop-up, disponibile da oggi al 20 giugno al canale 109 di SKY, ma è soprattutto un affascinante e sorprendente giro d'Italia per visitare gli angoli più strepitosi del territorio, alla ricerca delle sue ricchezze e dei segreti.

Sky Uno Vacanze Italiane ogni giorno farà scoprire grazie a Sky Uno - in collaborazione con Sky Arte, con laF e Gambero Rosso - le bellezze italiane regione per regione in diversi settori, dall'arte alla cucina, dalla storia all'architettura. Un lungo percorso alla scoperta dei tesori del patrimonio in cui troveranno posto alcuni dei programmi più amati di Sky Uno, una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani e una scelta dei programmi dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso. Un omaggio ai luoghi, alle tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche, al folklore e ai monumenti, per celebrare le meraviglie che l'Italia ospita.

Su Sky Uno Vacanze Italiane verranno quindi proposti gli episodi di alcuni dei programmi più amati di Sky Uno:

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: le seguitissime gare tra ristoratori - diventate un cult della televisione italiana - il cui esito è deciso dal voto di Chef Alessandro Borghese che con il suo voto può confermare o ribaltare i risultati. Nel corso degli anni, Alessandro Borghese 4 Ristoranti è stato capace di creare un'abitudine immancabile e di trasformare semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida particolare, con l'irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l'agognato "dieci"

Bruno Barbieri 4 Hotel: le sfide tra i migliori albergatori italiani con l'esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri. Viaggiatore del mondo, con il suo stile ricercato ed elegante lo Chef stellato è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po' per lavoro e un po' per assecondare la sua passione per i viaggi, Barbieri ha viaggiato tantissimo, così da diventare un maestro indiscusso dell'arte dell'accoglienza alberghiera, vero e proprio biglietto da visita di ogni nazione

Un sogno in Affitto: le vacanze da favola tra le dimore più belle e storiche con Paola Marella, l'esperta del settore immobiliare più nota della tv, e i suoi ospiti, alla scoperta delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese: per immaginare una vacanza da favola, un'esperienza che sia la realizzazione di un sogno

Ospitalità insolita: viaggio alla scoperta dei luoghi più originali in cui soggiornare in Italia. Dimenticate i soliti hotel o bed & breakfast: in ogni puntata si va in una regione diversa a conoscere due proposte di ospitalità diverse da tutto ciò che si è visto finora, per offrire ai propri ospiti un'esperienza indimenticabile

Una questione di ospitalità: una nuova guida agli hotel, i B&B e gli agriturismi più originali del Bel Paese, luoghi unici capaci di regalare esperienze indimenticabili in cui ogni aspetto è curato nel dettaglio. In ogni puntata, cinque location diverse legate dallo stesso concetto di ospitalità per raccontare un modo diverso di vivere e proporre l'ospitalità, offrendo allo spettatore tanti possibili spunti per organizzare i prossimi weekend fuori porta

Chi sceglie la seconda casa? una coppia con gusti ed esigenze diverse è alla ricerca della seconda casa con a disposizione un unico budget per una scelta condivisa. Ad aiutare i due partner nella loro scelta, due super esperti: l'agente immobiliare Giulia Garbi e l'Interior Designer Manuel Casella. Una coppia, quattro case, mete di viaggio mozzafiato e una piccola grande sfida: chi sceglie la seconda casa?

A spasso tra i borghi: alla ricerca dei borghi più straordinari e meno conosciuti del nostro Bel Paese. Ogni episodio racconta due borghi all'interno della stessa regione, portando lo spettatore a caccia di luoghi tutti da scoprire, passeggiando tra arte, cultura e tradizioni, alla scoperta di paesaggi capaci di suscitare innumerevoli emozioni. Ma anche rispondendo a domande più pratiche: quali attività svolgere? Cosa comprare? Dove mangiare? Dove alloggiare?

Su Sky Uno Vacanze Italiane sarà disponibile anche una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani, tra i quali:

il documentario Dentro il Quirinale - Il Palazzo degli Italiani, l'esclusivo viaggio all'interno della sede della Presidenza della Repubblica, narrato dalla voce di Francesco Pannofino

Musei Vaticani - Tra cielo e terra: un racconto tridimensionale che coinvolge e trasporta i telespettatori nel cuore dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina

Leonardo e Verrocchio: il docufilm dove, al centro della narrazione, c'è il rapporto tra Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci: dall'apprendistato del giovane Leonardo al debito artistico che lo lega al suo maestro

Il film d'arte Tintoretto - Un ribelle a Venezia, una produzione internazionale Sky Arte, ideata dalla scrittrice Melania G. Mazzucco e narrata da Stefano Accorsi. Scopriamo Tintoretto, artista spregiudicato e inquieto caratterizzato da un'infinita voglia di indipendenza e un amore assoluto per la libertà

Domus Aurea - Il sogno di Nerone: un viaggio nell'antica Roma imperiale, una produzione imperdibile che celebra il capolavoro più maestoso della romanità. Visitiamo la Domus Aurea, chiusa per restauro nel 2006 e ora aperta al pubblico. Decorata da sfarzosi affreschi, la reggia che abbracciava Roma è il simbolo dell'imperatore Nerone

Artquake - L'arte salvata: un documentario che si chiede quale ruolo giochi l'arte nel processo di elaborazione e di recupero che segue il verificarsi di un terremoto. In che modo e in quali forme l'arte rappresenta una risposta, per le comunità e i loro abitanti e istituzioni? Domande sempre attuali in un Paese come il nostro, con un patrimonio inestimabile di beni culturali ma anche un altissimo rischio sismico

Palermo Capitale del Mediterraneo: il racconto che mostra come Palermo sia da secoli incontro e convivenza di culture: attraverso l'esplorazione dei luoghi simbolo, interviste a personaggi dell'arte e della cultura, la città appare come laboratorio di tolleranza e di contaminazione artistica che parte dai fenici e giunge fino ai mecenati contemporanei

Ragusa e Ibla - Fiori di pietra: un percorso alla ricerca dell'essenza di questo angolo di Sicilia attraverso l'arte, il paesaggio e la storia della sua gente

Sei in un Paese meraviglioso: il viaggio on the road attraverso le autostrade italiane alla scoperta degli itinerari più affascinanti della Penisola

la serie Sky Original Sette Meraviglie, un magnifico racconto dei grandi simboli dell'arte italiana realizzato con le più moderne tecniche di ripresa

Sette Meraviglie Roma, serie Sky Original che attraversa in sette episodi la storia millenaria della città eterna, per condurre lo spettatore nei luoghi più straordinari della capitale dell'impero romano, culla della cultura europea e della cristianità, che vanta un centro storico dichiarato interamente patrimonio mondiale Unesco. Voce guida di questo itinerario che si dipana nei secoli e racconta di artisti, papi e imperatori, un narratore d'eccezione: l'attore Filippo Timi

Italie Invisibili: una serie che riporta alla luce e rievoca territori, strade e confini che oggi non esistono più, ma che in passato sono stati luoghi straordinari

il film d'arte San Pietro e le Basiliche Papali di Roma, un vero e proprio tour cinematografico che attraversa la storia delle quattro basiliche papali di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le Mura

il film d'arte Firenze e gli Uffizi: viaggio multidimensionale e multisensoriale nel Rinascimento fiorentino attraverso le bellezze del "museo a cielo aperto" che è la città di Firenze

I bronzi di Riace: il docu-film dedicato ai due capolavori assoluti dell'arte greca diventati negli anni un simbolo del patrimonio italiano

Per l'occasione, infine, su Sky Uno Vacanze Italiane verrà anche proposta una selezione dei programmi sempre dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso. Tra i titoli di laF ci sono:

Torno a vivere in Italia: i globetrotter Anna e Simone raccontano le storie di chi, dopo una fase di vita lontano da casa, ha deciso di tornare in Italia mettendo a frutto l'esperienza e le competenze acquisite all'estero, per un viaggio oltre gli stereotipi sul nostro Paese

Scappo dalla città: la comedian e performer Arianna Porcelli Safonov ci guida alla scoperta delle tragicomiche avventure di chi, come lei, ha scelto di voltare le spalle alla città andando a vivere in campagna

A qualcuno piace green: con il divulgatore scientifico Raffaele Di Placido che in ogni puntata gira l'Italia alla ricerca delle realtà a impatto zero più virtuose e originali, alla scoperta di storie ispirate alle tematiche dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Giardini fantastici e dove trovarli: piante, fiori e fontane raccontano la storia di grandi giardini e di chi li ha progettati.

Da Gambero Rosso arrivano gli episodi di alcuni spettacolari viaggi culinari, tra cui:

Come è profondo il mare: Gianfranco Pascucci, chef stellato e profondo conoscitore del mare, ci porta - attraverso i suoi viaggi in Sardegna, Costiera Amalfitana e Salento - in un mondo affascinante di cui conosciamo sempre troppo poco. Lo chef proporrà anche ricette semplicissime ma al tempo stesso sorprendenti

Giorgione orto e cucina: grazie all'umorismo, al talento e soprattutto alla sua cucina laida e corrotta, Giorgione - veterinario con la passione per la natura e la cucina - è diventato l'oste più amato della cucina italiana. Seguiamolo nel suo viaggio culinario cha attraversa l'Italia da nord a sud, isole comprese, alla ricerca delle materie prime con cui realizzare le sue ricette

Giorgione in cammino: fra boschi e valli, a piedi, a cavallo o in bici, le nuove avventure dell'oste più amato d'Italia

Beker on tour: il macellaio Fabrizio Nonis, detto "El Beker", guida il pubblico in un delizioso viaggio alla scoperta di cotture, tagli e succose ricette

Il gusto di Igles - I castelli: Igles Corelli ci conduce in un viaggio tra vecchio e nuovo, facendoci scoprire territori e i loro sapori. Lo chef, sempre curioso di quello che si nasconde nelle pieghe del tempo e negli angoli della nostra cultura gastronomica, fa tesoro dei migliori prodotti del territorio per realizzare una serie di ricette strettamente connesse ai luoghi in cui si trova, reinterpretandole senza stravolgerle e rispettando la tradizione.

Sky Uno Vacanze Italiane è disponibile da oggi al 20 giugno sul canale 109 di Sky, la collezione è disponibile on demand.