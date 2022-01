Sissi: trama della seconda puntata, in TV stasera su Canale 5

Sissi, la serie tv evento che racconta la storia, in chiave moderna, della leggendaria sovrana dell'Impero Austro-Ungarico, torna stasera su Canale 5 in prima serata, dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana. Con i loro oltre 3 milioni di spettatori, i primi due episodi hanno infatti insidiato il primato negli ascolti di Alberto Angela, in onda sul primo canale RAI con la nuova stagione di Meraviglie.

La trama della seconda puntata, e ancor più le immagini del promo, rendono già chiaro l'impatto assai negativo che la vita di corte avrà sulla psiche di Elisabetta di Baviera. Franz si allontana e l'impatto di Sissi con il cerimoniale è un disastro. Iniziano le prime difficoltà. La prima notte di nozze va in bianco: Franz comprende, ma lascia sola Sissi. L'impatto della giovane col rigido cerimoniale asburgico è traumatico. Fanny, intanto, riconosciuta come non adeguata alla corte, viene cacciata bruscamente. Per Sissi e Franz, la meta della luna di miele è Laxenburg, magnifico castello alle porte di Vienna. Ma dopo un inizio idilliaco, Franz si allontana nuovamente. Sissi desidera dare al più presto un erede al Regno e tenta di adeguarsi alla vita di corte. Recatasi nei bassifondi di Vienna per incontrare Fanny, si fa consigliare su come rimanere incinta e suscitare il desiderio nel giovane marito. Franz deve occuparsi di Milano, dove i ribelli hanno assaltano il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto, e dell'Ungheria, dove cresce il malcontento nei confronti della Corona. Sissi suggerisce clemenza ma l'Arciduchessa invita il figlio a non dare prova di debolezza.

La serie tv Sissi narra la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, originale mix tra un maschiaccio e una Principessa vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. E che solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

Composta da sei episodi di un'ora, è incentrata sul rapporto tra la coppia reale. Il ruolo dell'Imperatrice Elisabetta è stato affidato all'emergente svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l'Imperatore Franz è impersonato dal tedesco Jannik Schümann.