Simon Le Bon dei Duran Duran: "Ordinavamo la droga con il servizio in camera durante i tour"

Il cantante dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha rivelato che la band era solita ordinare droga tramite il servizio in camera degli alberghi durante i tour degli anni Ottanta. I DD erano considerati una delle band di maggior successo all'epoca e godevano di tutti i crismi della fama: droga in camera, modelle come fidanzate e viaggi su yacht di lusso.

Durante un episodio del podcast di Alan Carr, Life's A Beach, Simon, 63 anni, ha rivelato che la band ordinava spesso "sostanze stupefacenti con il servizio in camera" durante le feste al Sunset Marquis di Los Angeles. L'artista di Save a Prayer ha continuato dicendo che le cose "sono cambiate rapidamente" quando ha sposato la modella Yasmin Parvaneh nel 1985.

"Vado al Sunset Marquis da 40 anni. Quando sono andato lì per la prima volta, l'affitto non era così alto, era molto più basso", ha rivelato Simon al conduttore del podcast. "Potevi perfino ordinare droga con il servizio in camera, se conoscevi le persone giuste a cui chiedere."

"Sul serio, non sto scherzando. Con i ragazzi l'abbiamo fatto svariate volte, oh se l'abbiamo fatto... Non facevamo altro che fare festa, tutta la vita era un party, dopotutto erano gli anni 80..." Ha continuato il cantante. "Poi ho sposato Yasmin ed è cambiato tutto".