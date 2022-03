Silvio Berlusconi e Marta Fascina: il "non matrimonio" è imminente

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si scambieranno le promesse d'amore in un 'non 'matrimonio', che si celebrerà sabato 19 marzo: il leader di Forza Italia e la sua deputata, come riportato dal Corriere della Sera, hanno optato per una cerimonia sobria. Cornice dell'unione sarà la Villa Gernetto a Lesmo in provincia di Monza, sede di alcuni ritiri della squadra locale, che vede nel suo organico Paolo Berlusconi e Adriano Galliani.

Marta Fascina, 32 anni, non è riuscita a convincere Silvio Berlusconi a sposarla, secondo le indiscrezioni, riportate anche oggi dal Corriere, ad opporsi alle nozze sono stati essenzialmente i figli di Berlusconi, sia quelli nati dal matrimonio con Maria Elvira che quelli nati dalle nozze con Veronica Lario. La deputata di Forza Italia, ha ottenuto che Berlusconi ufficializzasse la loro relazione attraverso lo scambio di doni e fedi e promesse.

Il Cavaliere in questi giorni si è trovato tra l'incudine ed il martello, da una parte tutti i suoi collaboratori storici che gli sconsigliavano una festa in questi giorni di guerra, dall'altra parte la Fascina, che voleva a tutti costi celebrare la sua unione con Berlusconi, dopo due anni di fidanzamento. Alla fine Silvio ha ceduto e la cerimonia si farà, anche se sarà molto sobria. Sono previsti circa 60 invitati, la famiglia della Fascina, i figli, non tutti, di Berlusconi e, naturalmente gli amici di sempre come Antonio Tajani, Adriano Galiani, Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

Per le 'non nozze', non è prevista una copertura mediatica, assicura il Corriere, forse un servizio fotografico di Chi, o di un settimanale dello stesso settore. Nessuna sorpresa per i doni, lui le ha regalato un solitario. Lei, come simbolo dell'indissolubile amore che li lega, ha fatto realizzare dal fratello un calco delle loro mani intrecciate.