Silvio Berlusconi: Cristina Ravot e Carolina Marconi sui regali ricevuti, case, bonifici: "Lui è un buono"

La cantante Cristina Ravot, che si è esibita durante alcune serate presso Villa Certosa, è recentemente tornata a parlare del suo rapporto con Silvio Berlusconi nel corso di una testimonianza del Processo Ruby ter. Anche Carolina Marconi, showgirl venezuelana, ha menzionato i regali ricevuti dall'ex Presidente del Consiglio, definendolo come "la persone più buona che io abbia mai conosciuto nella mia vita".

"Silvio acquistò per me nel 2008 un appartamento a Roma del '700 in piazza Campo de' Fiori da 170 metri quadri del valore di 1,7 milioni di euro", ha rivelato la Ravot, che era stata convocata come teste dal legale dell'ex premier Federico Cecconi. "Lui aiutava sempre quelli che stavano attorno a lui a comprare casa, perché secondo lui la casa era la cosa fondamentale, ci diceva, perché quando era piccolo aveva sofferto, aveva avuto dei problemi con la casa, non so bene di che genere, e quindi voleva vedere le persone tranquille".

"La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di Berlusconi", ha aggiunto la musicista, "e il mio nome fu impropriamente accostato allo scandalo Ruby, per effetto di questo non ho avuto il rinnovo di un contratto in tv. Gli piacevo come bella donna, un approccio può esserci stato, a lui piace corteggiare un po' tutti, donne e uomini, io gli ho voluto molto bene".

Durante la sua testimonianza Carolina Marconi, showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato: "Silvio Berlusconi è come un grande papà per tutti, lo conobbi nel 2008 a un matrimonio. Il dottore Berlusconi mi ha aiutato quando mi sono separata dal mio ex marito. Mi pagò gli avvocati che mi accompagnano da dieci anni. Lui aveva un occhio di riguardo per tutti, è la persone più buona che io abbia mai conosciuto nella mia vita, è così, non è tutto scontato, lui ha un occhio di riguardo su tutto, sempre gentile e ironico".