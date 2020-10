Silvia Toffanin: è morta sua madre Gemma Parison, aveva 92 anni

É morta oggi, 29 ottobre 2020, la madre di Silvia Toffanin, Gemma Parison, all'età di 92 anni: la mamma della conduttrice di Verissimo soffriva da tempo del morbo di Parkinson che alla fine non è riuscito a sconfiggere. La notizia è stata diffusa dall'ANSA.

Gemma Parison era di origini australiane ma si era trasferita presto in Italia: la sua famiglia era andata a vivere nel Veneto, in provincia di Vicenza per la precisione a Cartigliano, un paesino di circa tremila abitanti. Oltre a Silvia la signora aveva un'altra figlia di nome Daiana. Silvia Toffanin in un'intervista a Grazia aveva raccontato che la madre Gemma era sempre rimasta al suo fianco nei primi anni come modella, nonostante la gelosia del padre: "Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì".

Dopo che la voce della morte di Gemma Parison si è diffusa la redazione di Verissimo ha pubblicato un post di condoglianze su Instagram dove si legge: "Un grande abbraccio da tutti noi di #Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma".

Silvia Toffanin oltre per essere la conduttrice di Verissimo il sabato pomeriggio su Canale 5, è nota per la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, a cui è legata sentimentalmente dal 2002. La coppia ha due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.