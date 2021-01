Silk Road: il trailer del film con Nick Robinson inspirato a una storia vera

Silk Road è il nuovo film in arrivo sugli schermi americani e in streaming dal 19 febbraio e il trailer anticipa qualche sequenza del progetto, ispirato a una storia vera.

Nel video si vede un giovane che svela di aver sempre voluto cambiare il mondo e ha ideato un commercio online di sostanze stupefacenti in grado di far guadagnare milioni di dollari in pochissimi giorni.

Le autorità cercano quindi di incastrare gli ideatori della rete illegale, situazione che dà il via a una situazione esplosiva.

Nick Robinson è il protagonista del film Silk Road, scritto e diretto da Tiller Russell e ispirato all'articolo Dead End of Silk Road scritto da David Kushner per il magazine Rolling Stone.

Al centro della storia c'è la nascita di Silk Road, il famigerato sito presente nella darknet che ha sconvolto il mondo online. Ross Ulbricht era giovane, pieno di ideali e determinato ad avere successo, decidendo di creare un mercato privo di regole. Lo spazio è diventato il punto di riferimento per il commercio di sostanze illegali. Rick Bowden, un pericolosamente imprevedibile agente della DEA, decide però di fare tutto il possibile per bloccare il giro di denaro.

Nel cast del progetto ci sono anche Jason Clarke (Zero Dark Thirty), Alexandra Shipp (Tragedy Girls), Jimmi Simpson (Westworld), Paul Walter Hauser (Richard Jewell), Darrell Britt-Gibson (Power), Katie Aselton (Legion), Lexi Rabe e Daniel David Stewart.