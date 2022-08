She-Hulk: il costume di Daredevil è una scelta dei Marvel Studios

Dopo la serie Netflix, Charlie Cox tornerà a interpretare Daredevil nel Marvel Cinematic Universe in She-Hulk: Attorney at Law, ma indossando un costume differente rispetto a quello già visto sullo schermo. È un abito che la capo-sceneggiatrice Jessica Gao non considera del tutto all'altezza del team dietro la nuova produzione.

Parlando con Lifehacker del debutto di Daredevil nel progetto, l'autrice ha dichiarato: "Di solito i Marvel Studios lasciano proporre ciò che vogliamo fare piuttosto che darci delle linee guida. Quando ci hanno detto per la prima volta che Daredevil era una possibilità, non potevamo crederci"

"Mentre stavamo sviluppando la sua storia e cosa volevamo che facesse, il fatto che continuassero a non bocciare le nostre idee è stato scioccante. L'unica cosa su cui non avevo il controllo era il suo costume. Sapevano esattamente che aspetto volevano che avesse la tuta", ha aggiunto parlando della realizzazione di She-Hulk: Attorney at Law.

Come anticipato, Charlie Cox presenterà un costume inedito: le tre stagioni prodotte da Netflix ne avevano mostrato uno tutto rosso e nero, su Disney+ invece ne vedremo una versione dai colori più accesi. Il rosso lascerà un po' di spazio al giallo a partire dalla maschera sul volto, come a richiamare quella dei primi numeri dei fumetti dedicati al personaggio.

She-Hulk: Attorney at Law è interpretata da Tatiana Maslany nel ruolo della protagonista. L'attrice è affiancata da Mark Ruffalo e Tim Roth nei rispettivi panni di Bruce Banner/Hulk e Abominio. Ricordiamo che i primi due episodi sono attualmente disponibili sulla piattaforma di streaming.