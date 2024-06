Sfera Ebbasta ha sbagliato davvero a respingere il fan sul palco? La risposta del ragazzo cacciato

Il famoso rapper Sfera Ebbasta è una delle personalità più in vista all'interno del panorama musicale italiano attuale. Alcuni suoi brani come "Cupido", "Rockstar", o "Tran Tran", sono entrati di diritto nell'olimpo delle canzoni più famose degli ultimi anni. Detto questo è una certezza che quando ci sia accinge a voler partecipare ad un concerto del cantante, ci si può aspettare che succeda qualsiasi cosa.

Sfera Ebbasta: l'assalto durante il suo ultimo concerto

Durante il recente doppio live tenuto a San Siro dal noto rapper si può dire che sia accaduta davvero la qualunque, molti colpi di scena che hanno anche visto l'arrivo sul palco di vere star come: Ghali, Elodie o Tedua. Ma purtroppo non sono successe solo cose positive. Difatti durante il suo ultimo concerto Sfera Ebbasta si è ritrovato coinvolto in una invasione di palco da parte di un piccolo fan, che si è avvicinato a lui con l'intento di volerlo abbracciare: per tutta risposta il cantante lo ha evitato e subito dopo lo ha fatto allontanare dalla sicurezza.

Approfittando di quel momento, il rapper ci ha tenuto a fare una dichiarazione prima di riprendere il suo show, e non ha di certo peli sulla lingua quando si tratta di avere a che fare con eventi del genere (probabilmente a causa dell'incidente del 2018 in cui, durante un suo live, morirono sei persone schiacciate dalla calca che fuggiva da uno spray al peperoncino). "Lo dico una volta sola raga, non venite a ca.armi il ca..o sul palco. Verrò a darvi il cinque uno ad uno ma per favore, basta salire sul palco. Se si fa male qualcuno poi la colpa è mia".

Sfera Ebbasta: La risposta del fan

Nelle ultime ore sui social è possibile trovare anche la risposta dello stesso fan, che si è dichiarato dispiaciuto e pentito per tutta la rabbia che si è scatenata verso il cantante a causa del suo gesto. Il ragazzo si è così espresso: "Non andate contro Sfera, lui ha sbagliato a reagire così ma anche io ho sbagliato a salire su quel palco". Voi cosa ne pensate?