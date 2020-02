SeriesCon 2020 a Milano il 4 - 5 aprile

La prima stagione di SeriesCon aveva conquistato il pubblico con ospiti, talent e anteprime internazionali. Non poteva mancare una season 2: e così, il 4 e 5 aprile 2020, torna a Milano SeriesCon 2020, il più grande evento milanese dedicato alla serialità, powered by QMI.

Nuove storie e una nuova location nel cuore del quartiere più innovativo e dinamico della città, perfetto per rappresentare il futuro delle serie tv. Gli IBM Studios, in Piazza Gae Aulenti, si trasformeranno per un fine settimana in un grande hub aperto a tutti gli appassionati di serie con anteprime, panel e incontri.

Il nuovo approccio visivo restituisce l'anima dell'evento: fresco, energico, dinamico. La campagna di lancio è una multisoggetto che rappresenta audience ed emozioni diverse, tutte unite dalla passione per le serie e dalla call to action "Give me a season". Il payoff infatti è pensato come il motto di ogni series-addict che vuole sempre una nuova stagione.

La due giorni prevede proiezioni e incontri: dalle eccellenze italiane alle serie tv internazionali, con anteprime, ospiti e talent che presenteranno al grande pubblico contenuti. Particolare attenzione al mondo Industry: panel con addetti ai lavori per scoprire i dietro le quinte di questo fenomeno che ha rivoluzionato la nostra quotidianità, diventando parte della cultura pop.

Nel corso della manifestazione saranno assegnati i premi del pubblico e della critica: il Golden Couch Award assegnato dal pubblico alla migliore serie dell'anno, il Golden Screen Award al miglior interprete della stagione 2019/2020 (assegnato da una giuria di esperti e addetti ai lavori), il premio onorario SeriesCon Award. Ma non solo.

Un'edizione che celebrerà la serialità e la sua fruizione. Un evento volto a intercettare una passione collettiva in continua espansione, che ridefinisce giorno dopo giorno i confini dell'entertainment. Dalle serie televisive ai podcast, dai fumetti allo sport, questa nuova stagione di SeriesCon ha l'obiettivo di coinvolgere gli appassionati di molteplici mondi per creare un legame speciale, che unisce addetti ai lavori - attori, talent, registi, autori, produttori - e pubblico.

Per informazioni: www.seriescon.it.