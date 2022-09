Vincent van Gogh. in lavorazione una serie TV sulla vita della cognata

Il produttore di Gran Torino, Double Nickel Entertainment, è pronto a portare sul piccolo schermo una serie limitata sulla vita della cognata di Vincent van Gogh, Jo van Gogh-Bonger.

Il progetto si basa su una biografia di grande successo che ha riportato all'attenzione il ruolo avuto dalla donna nel far ottenere all'artista il meritato posto nella storia dell'arte.

Per realizzare la miniserie, sono stati acquistati i diritti di Jo van Gogh-Bonger: The Woman Who Made Vincent Famous, di Hans Luijten, ed è inoltre nata una collaborazione con il museo Vincent van Gogh proprio per raccontare in ogni suo dettaglio la storia di van Gogh-Bonger.

Jo era sposata con il fratello di van Gogh, Theo e, dopo la morte agonizzante del marito alla sola età di 28 anni, è rimasta senza reddito, con un neonato e centinaia di dipinti di van Gogh. Il mondo dell'arte a quel tempo disprezzava il lavoro di van Gogh, ma van Gogh-Bonger, con forza e dedizione, riuscì a mostrare suo cognato come il genio che oggi conosciamo.

"Siamo stati così ispirati da Jo quando abbiamo letto il libro di Hans", hanno dichiarato i partner di Double Nickel, Adam Richman e Jenette Kahn. "Sappiamo che il pubblico sarà entusiasta di questa straordinaria storia femminista di passione, amore e arte".

La serie arriva dopo che Double Nickel ha stretto un accordo con l'editore olandese Prometheus. Al progetto parteciperanno anche Michael Taylor come co-produttore esecutivo e Russell Shorto come co-produttore.