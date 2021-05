Franco Battiato, la pornostar Sasha Grey gli rende omaggio su Twitter

Anche Sasha Grey, ex pornostar americana, ha reso omaggio al leggendario cantautore italiano Franco Battiato, scomparso oggi all'età di 76 anni dopo aver perso la sua lunga battaglia contro l'Alzheimer. La famiglia del musicista ha rivelato che Battiato è morto nella sua casa situata nella città siciliana di Milo.

Sasha Grey, pseudonimo di Marina Ann Hantzis, attrice cinematografica, scrittrice ed ex attrice pornografica statunitense, ha omaggiato il cantautore italiano pubblicando una sua foto su Twitter con la seguente didascalia: "Riposa in pace Franco Battiato. Era un poeta magico e musicista etereo. Cuccu."

Le opere del compositore erano immensamente popolari tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, e lo hanno reso una delle più importanti icone pop in Europa e nel mondo. I fan hanno inondato i social media con innumerevoli tributi per celebrare Battiato e le sue canzoni intramontabili.

Anche se il 23 marzo scorso Franco era riuscito a festeggiare il suo settantaseiesimo compleanno, come ricorda Michele, il fratello che per anni ha vissuto accanto a lui, proteggendolo e curandolo, purtroppo non è riuscito a "guarire da tutte le malattie", come dice un verso de La Cura, sua celebre canzone.

A proposito della sua scomparsa il fratello ha dichiarato: "Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato."