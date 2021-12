Sanremo 2022, big in gara annunciati prima del 15 dicembre: dopo lo spoiler cambia il regolamento

Amadeus e la RAI potranno annunciare i big in gara a Sanremmo 2022 già da oggi, prima del 15 dicembre, dunque, data in cui è prevista la finale di Sanremo Giovani. Il cambio di regolamento improvviso è dovuto allo spoiler di Chi, che ha diffuso i nomi di alcuni cantanti che dovrebbero in effetti partecipare alla kermesse a febbraio.

Attraverso un comunicato la direzione della Rai ha reso noto di aver modificato il regolamento del Festival di Sanremo, il documento informa che la modifica riguarda le 'disposizioni generali e finale'. Grazie a questi cambiamenti l'Azienda e il Direttore Artistico del festival possono, a partire da oggi, comunicare i cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival. Cosa dice la nota ufficiale: "Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l'impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo".

La modifica del regolamento è una conseguenza delle indiscrezioni pubblicate da Chi, il settimanale nel numero in edicola questa settimana avrebbe spoilerato ben 16 dei 22 cantanti che dovrebbero partecipare al Festival. Ecco i nomi:

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi

Il Festival di Sanremo quest'anno si svolgerà dal 1° al 5 febbraio 2022, accanto ad Amadeus forse non ci sarà Fiorello ma per il momento non si sa chi, eventualmente, prenderà il posto dello showman.