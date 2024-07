Sam Neill aggiorna i fan sulla malattia dopo il buon esito delle terapie: "È fantastico essere vivi"

Sam Neill ha voluto condividere con i propri fan il percorso che sta vivendo con la malattia annunciata lo scorso anno, una rara tipologia di tumore del sangue al terzo stadio chiamata linfoma angioimmunoblastico a cellule T.

Nonostante le complicazioni legate alla malattia, Neill ha mostrato ottimismo e ha trasmesso positività ai propri follower sui social, che da tempo gli inviano il proprio affetto nei commenti dei vari post pubblicati dall'attore.

Ultimi aggiornamenti

In seguito ai trattamenti estenuanti subiti durante la produzione della miniserie The Twelve, Sam Neill ha dichiarato che il percorso di terapie ha chiaramente influito sulla sua vita:"Sono felice di essere vivo. Però significava, banalmente, che ogni due settimane era il caso di dimenticarsi del fine settimana perché sarebbe stato un po' cupo. Ma a parte questo, è fantastico essere vivi, lavorare e trovarsi in posti meravigliosi".

Sam Neill in una scena di Angel

Dopo che il trattamento iniziale di chemioterapia non ha funzionato, i medici hanno cambiato il farmaco somministrato a Neill che ha portato la malattia in remissione per più di dodici mesi. A causa del cancro del sangue che l'ha colpito, l'attore sarà costretto ad effettuare dei trattamenti per il resto della sua vita.

Lo scorso anno, al momento dell'annuncio della sua malattia, Sam Neill ha mostrato subito grande spirito, dichiarando di non aver paura della morte ma che gli darebbe fastidio andarsene perché ci sono molte cose ancora che vorrebbe realizzare. Oltre ad essere uno degli attori più conosciuti di Hollywood, l'artista neozelandese è anche un valido produttore di vino nelle sue terre nel continente oceanico.

Negli ultimi due anni, Sam Neill, conosciuto principalmente per il ruolo di Alan Grant nel franchise di Spielberg, Jurassic Park, ha recitato nei film The Portable Door di Jeffrey Walker e Assassin Club di Camille Delamarre ed è impegnato attualmente nella serie tv Invasion, in produzione dal 2021.