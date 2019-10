Sally Ride: Jill Soloway realizzerà il film biografico dedicato all'astronauta

Jill Soloway, la creatrice della serie Transparent, sarà la regista e sceneggiatrice di un film biografico dedicato a Sally Ride, la prima donna americana a viaggiare nello spazio.

Il progetto, intitolato Ride, sarà prodotto per Lionsgate e la sceneggiatura è firmata da Cassie Pappas, sviluppando un soggetto firmato da Krystin Ver Linden.

Jill Soloway sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Topple, in collaborazione con Kristin Bur, Andrea Sperling, Meredith Wieck e Aaron Edmonds.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Sally Ride è un'eroina americana e un'icona la cui vita e carriera era, ed è tuttora, affascinante senza tempo e fonte di ispirazione. Nelle mani di Jill Soloway e del nostro incredibile team di produttori, pensiamo di avere i giusti storyteller per onorare e raccontare in modo giusto l'incredibile storia di Sally".

Ride è stata la prima donna a viaggiare nello spazio nel 1983, all'età di 32 anni ed è rimasta l'astronauta americana più giovane di sempre.