Sailor Moon: i vestiti da sposa ispirati alla serie conquistano il Giappone

I personaggi di Sailor Moon sono la fonte di ispirazione per una collezione di abiti da matrimonio e cerimonia ispirati al manga e alla serie animata.

Le creazioni, per ora, non sono in vendita, ma solo noleggiabili in Giappone dalle spose interessate che devono prenotarli per ottenere l'occasione di realizzare il proprio sogno di trasformarsi nell'eroina durante le loro nozze.

Gli abiti ricreano alcuni dei capi indossati dalla protagonista di Sailor Moon e sono disponibili anche degli accessori da indossare per trasformare l'outfit elegante per farlo avvicinare da un punto di vista estetico all'iconico completo blu e rosso. Oltre alla creazione dedicata alla Principessa Serenity, la stilista ha confezionato altri cinque modelli che usano i colori che contraddistinguono le altre guerriere Sailor e Chibiusa.

La collezione di Mariarosa, inoltre, propone un modello ispirato a Luna, la simpatica gattina che accompagna nelle sue avventure la protagonista.