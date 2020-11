Sade, il figlio transgender: "orgoglioso delle mie cicatrici, mi hanno liberato"

Il figlio trasgender di Sade, Zaak Theo Adu, ha pubblicato alcune foto su Instagram per mostrare con orgoglio le cicatrici degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto durante il suo percorso, interventi che lo hanno "liberato" da un corpo che non sentiva suo.

L'anno scorso il figlio di Sade, un ragazzo transgender, ha iniziato a raccontare l'emozione e la fatica del suo percorso di riassegnazione chirurgica del sesso da donna a uomo. Ora Zaak Theo Adu ha pubblicato su Instagram una foto di Stella Malfilatre nella quale mostra con orgoglio le sue cicatrici per l'intervento di rimozione del seno, e quelle sul braccio per la falloplastica (i tessuti prelevati dal braccio infatti vengono utilizzati per ricostruire il pene).

Nel post che accompagna la foto si legge "Ho attraversato un lungo periodo in cui non riuscivo a guardare il mio corpo allo specchio. Il mio riflesso era così lontano dall'immagine che vedevo a occhi chiusi. Non era mio; non era in linea con chi ero".

Per Body Stories Izaak Theo Adu ha condiviso il suo racconto su come ha lottato con il suo aspetto esteriore che non corrispondeva alla sua identità: "Le persone hanno spesso chiesto informazioni sulle mie cicatrici e ricordo che quelle domande mi facevano sentire a disagio. Ora mi rendo conto che era perché non avevo ancora imparato ad accettarle. Mi ci è voluto molto tempo per raggiungere un luogo di pace nel mio guscio, ma ora sono orgoglioso del corpo in cui cammino".

Izaak Theo Adu ha parlato anche del suo rapporto con la madre, la leggenda della musica Sade: "Crescendo, mia madre mi ha lasciato essere me stesso. Non mi ha mai costretto a indossare qualcosa che mi avrebbe messo a disagio. Mi ha sempre visto come suo figlio, nessun sesso in particolare, solo me, proprio come ero".