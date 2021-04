Ronen Rubinstein il coming out della star di 9-1-1: Lone Star: "Sono bisessuale"

Ronen Rubinstein ha fatto coming out e si è dichiarato bisessuale: l'attore è conosciuto per la serie Orange is the New Black e 9-1-1: Lone Star.

Ronen Rubinstein ha fatto coming out e si è dichiarato bisessuale. L'attore di Orange is the New Black e interprete di T.K. Strand nella serie 9-1-1: Lone Star ha descritto anche la reazione della sua fidanzata al suo coming out.

Una foto di Ronen Rubinstein

Questa settimana, Ronen Rubinstein ha approfittato di un'intervista rilasciata a Variety per parlare apertamente della sua sessualità. L'attore 27enne ha quindi fatto coming out, dichiarando: "Mi identifico pienamente come bisessuale". Ha poi aggiunto: "Ho letteralmente avuto la pelle d'oca nel dichiararlo. È così bello parlarne, è così bello sentirsi finalmente a proprio agio".

Rubinstein ha raccontato l'ansia provata quando doveva scoprire come il suo personaggio sarebbe stato accolto dai suoi amici e dalla sua famiglia. Aveva già detto che avrebbe interpreto TK Strand, il figlio gay del protagonista interpretato da Rob Lowe, ma aveva paura di dire che il suo personaggio sarebbe stato al centro di una scena in cui bacia appassionatamente l'agente Carlos Reyes, interpretato da Rafael L. Silva, attore apertamente omosessuale.

"Carlos e io abbiamo una scena in cui irrompiamo dalla porta e ci strappiamo i vestiti di dosso. Fa molto caldo e va avanti. Semplicemente non si ferma. Ci sbattiamo contro i muri e poi finiamo sul divano. Ho avvertito i miei genitori ed i miei amici per mesi. Gli ho detto: 'Ascoltate, capisco se voi ragazzi non volete guardarlo, capisco che probabilmente potreste dire qualcosa di veramente ignorante e da mentalità chiusa o semplicemente non vorreste guardarlo e lo capisco'", ha ricordato Rubinstein. Ma, indipendentemente dai sentimenti che potrebbero aver provato i suoi amici, la storia d'amore sullo schermo è stata ben accolta dai fan, che hanno rapidamente ribattezzato la coppia con il nome Tarlos.

Ronen Rubinstein ha detto che il suo personaggio lo ha condotto in un viaggio che lo ha aiutato ad accettare la sua attrazione per uomini e per donne, sentimenti che aveva cercato di mantenere nascosti sotto la superficie per anni. "La cosa più decisiva per me è la mia provenienza, perché è come se le persone come me e le persone che si sono identificate come bisessuali o gay o in qualsiasi altro modo, semplicemente non siano le benvenute. Devi affrontare una folle quantità di parolacce, come se la 'F-word' venisse pronunciata tutto il tempo, e ti saresti preso a calci se ti fossi scoperto gay. Quindi c'era decisamente una grande paura di accettare come mi sentivo. Ne ero decisamente più consapevole al liceo. Ero consapevole dei miei sentimenti e di come avevo iniziato a guardare gli uomini, ma non potevo parlarne con nessuno", ha ammesso l'attore che, grazie al suo ruolo in 9-1-1: Lone Star e l'accoglienza positiva riservata al suo personaggio, si è sentito pronto ad abbracciare il suo vero io.

"I fan, in particolare i fan dei Tarlos, rappresentano uno dei motivi principali per cui finalmente mi sono sentito al sicuro e a mio agio nel parlarne e finalmente essere felice", ha spiegato Rubinstein che ha poi raccontato il sostegno ricevuto dalla sua fidanzata, l'attrice Jessica Parker Kennedy: "Mi ha decisamente incoraggiato ad esprimermi apertamente al riguardo, per vivere la mia verità. Lei dice 'Io ti amo per quello che sei e le persone ti ameranno per quello che sei'". Rubinstein ha quindi chiarito che il suo rapporto con Kennedy è stato fantastico come sempre dopo il suo coming out, e che lei ogni tanto ci ride sopra: "A volte scherza e dice cose tipo 'Non lasciarmi per Harry Styles'".

Ronen Rubinstein, che è nato in Israele prima di trasferirsi a New York da bambino, ha concluso la sua intervista spiegando che spera che il suo dichiararsi bisessuale possa aiutare altri giovani della comunità LGBTQ a sentirsi accettati: "Voglio che le persone sappiano che questa è una storia piena di speranza e felicità. Voglio che le persone sappiano che non sono sole. Credetemi, so che non è facile. Il mio percorso non è stato affatto facile ma ho voluto condividerlo con le altre persone per aiutarle e far sapere che sono qui per loro".