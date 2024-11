Ronan Farrow indaga sui telefoni utilizzati per spiare le persone nel trailer di Surveilled

I cellulari ci spiano e noi non lo sappiamo. Uno scenario non certo nuovo nel dibattito pubblico ma sempre inquietante e reso realtà da un software sviluppato da un'azienda israeliana di cyber-intelligence, al centro dell'indagine condotta dal giornalista Ronan Farrow, nel nuovo documentario HBO Surveilled.

Il film, diretto e prodotto da Matthew O'Neill e Perri Peltz, debutterà lunedì 20 novembre su HBO e poi sarà disponibile in streaming negli USA. In attesa della sua uscita è stato diffuso un trailer che mostra alcune sequenze delle indagini messe in atto da Farrow durante la lavorazione.

Sorvegliati

Farrow è diventato lui stesso bersaglio di sorveglianza informatica mentre stava lavorando mentre stava lavorando alla storia che avrebbe poi portato alla caduta di Harvey Weinstein. La nuova inchiesta del giornalista lo porta in Israele, sede della NSO Group, l'azienda che ha creato lo spyware Pegasus.

Nel comunicato sul documentario si legge:"Lo spyware commerciale, in grado di prendere il controllo completo dei cellulari senza che i proprietari ne siano a conoscenza, e da tempo pubblicizzato come uno strumento acquistato dai governi per combattere il terrorismo, sta ora comparendo sui telefoni di attivisti, giornalisti, politici e persone comuni. Surveilled ci porta all'interno dell'industria segreta e negli uffici della società israeliana di spyware NSO Group, offrendo un raro accesso agli ingegneri e ai dirigenti dietro il controverso spyware Pegasus".

Il lavoro di Farrow

"Mentre Farrow" prosegue il comunicato "espone la complessa relazione tra i produttori di spyware e le grandi aziende tecnologiche impegnate a prevenire le violazioni di sicurezza delle loro piattaforme, Surveilled illumina un'attività clandestina che sta ridefinendo i concetti contemporanei di privacy e potere e rivela i dilemmi etici che cittadini e governi devono affrontare nel nuovo e audace mondo del cyber-spionaggio. Seguendo le tracce dell'inchiesta fino a Barcellona, in Spagna, e al più grande attacco documentato di massa tramite spyware commerciale, il film riflette sulle conseguenze umane per la comunità intrappolate nel fuoco incrociato della guerra informatica del XXI secolo".

Surveilled di Ronan Farrow, figlio di Woody Allen e Mia Farrow, verrà presentato nel weekend al DOC NYC.