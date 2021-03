Ron Moore al lavoro sulla serie tratta da A Court of Thorns and Roses, saga scritta da Sarah J. Maas

La saga fantasy A Court of Thorns and Roses potrebbe diventare una serie tv: Ron Moore al lavoro sull'adattamento deii libri di Sarah J. Maas.

A Court of Thorns and Roses, la saga letteraria ideata da Sarah J. Maas, diventerà una serie tv e il progetto può contare sul contributo dell'esperto Ron Moore.

Hulu ha infatti approvato lo sviluppo del progetto e il filmmaker, che ha recentemente portato al successo l'adattamento televisivo dei romanzi di Outlander scritti da Diana Gabaldon, collaborerà alla sua realizzazione con 20th Television.

Il pilot sarà scritto da Ron Moore e Sarah J. Maas. A Court of Thorns and Roses viene descritto come un romanzo che propone una versione moderna di La Bella e la Bestia unendo romanticismo, avventura e intrighi politici. Al centro della trama c'è una cacciatrice che accetta di viaggiare con destinazione un reame magico con un lord delle fate per tornare dalla sua famiglia ed essere al sicuro. La protagonista si innamora di lui e deve combattere per il proprio amore quando un'antica maledizione minaccia di distruggere i regni degli esseri umani e delle fate.

Maas sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva e ha confermato il progetto su Instagram confermando che è al lavoro sul progetto con Ron, che considera uno dei suoi "idoli dal punto di vista creativo".

La scrittrice ha confermato la notizia dopo che il marito Josh, per errore, ha svelato in una foto, che doveva semplicemente ritrarre il cibo che aveva cucinato, l'esistenza di uno script del progetto.