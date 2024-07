Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti: gli eventi dal 21 al 25 luglio

La terza edizione di Roma Cinema Arena, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, sta regalando serate di grande cinema al Parco degli Acquedotti, con proiezioni gratuite all'aperto che hanno attirato un vasto pubblico. Dal 4 luglio, l'arena ha ospitato una serie di eventi speciali, tra cui la proiezione inaugurale de Il Postino con la presenza di Maria Grazia Cucinotta, e celebrazioni per anniversari di film iconici come Forrest Gump, Terminator e C'eravamo tanto amati.

Finora, il pubblico ha avuto l'opportunità di incontrare personalità di spicco del cinema italiano, come Marco Bellocchio e i Manetti Bros., e di assistere a proiezioni di classici e opere moderne introdotte dai loro autori. Le serate hanno incluso film come La ragazza con la valigia, presentato da Marco Tullio Giordana, e Marx può aspettare, introdotto dallo stesso Bellocchio.

Ora, l'evento entra nella sua fase finale con una serie di proiezioni imperdibili. Ecco gli eventi in programma dal 21 luglio:

21 luglio 2024 - Bianca di Nanni Moretti (Italia, 1984, 95')

22 luglio 2024 - La fortuna di essere donna di Alessandro Blasetti (Italia, Francia, 1955, 96') Introdotto da Caterina d'Amico, saggista, autrice e figlia di Suso Cecchi d'Amico, una delle sceneggiatrici del film.

23 luglio 2024 - Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica (Italia, 1964, 104')

24 luglio 2024 - Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba) di Stanley Kubrick (Regno Unito, 1964, 93')

25 luglio 2024 - Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli (Italia, 1986, 120') Introdotto da Chiara Rapaccini, moglie del compianto Mario Monicelli e brillante artista nota con il nome d'arte RAP.

Tutte le proiezioni si tengono presso il Parco degli Acquedotti (via Lemonia, angolo via Appio Claudio) e l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. I film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli. Non perdere l'occasione di partecipare a questa straordinaria celebrazione del cinema!

Foto Sergio Strizzi @ Archivio Sergio Strizzi